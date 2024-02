Consorzi della pesca delle vongole, le congratulazioni di Pasqui ai rappresentanti marchigiani

2' di lettura

17/02/2024 - E’ stato riconosciuto ufficialmente dal ministro Lollobrigida l’Organismo Nazionale di Programmazione dei Consorzi relativi alla pesca delle vongole.

I pescatori di vongole italiani hanno deciso di unirsi e di costituire l’Organismo Nazionale di Programmazione dei Consorzi di Gestione della Pesca dei Molluschi Bivalvi, con l’obiettivo primario di promuovere la pesca sostenibile, garantendo la conservazione degli ecosistemi marini e la tutela delle attività legate alla pesca delle vongole.

Nutrita e qualificata la rappresentanza marchigiana con Gerardo Fragoletti di San Benedetto del Tronto e Nicola Paci, di Civitanova Marche.

Il Direttore Generale dei Consorzi , Walter Graziani, eletto all’unanimità dai presidenti dei consorzi locali, è riconosciuto tra i maggiori esperti del settore e, con la sua esperienza, apporterà un importante contributo teso a bilanciare gli interessi economici del settore e la sostenibilità ambientale.

“Al direttore Walter Graziani, a tutti i componenti dell'organismo e in particolare ai rappresentanti marchigiani Gerardo Fragoletti e Nicola Paci vanno i miei complimenti per gli importanti incarichi che andranno a ricoprire” ha detto il vice presidente del Consiglio regionale delle Marche, Gianluca Pasqui “e i migliori auguri di buon lavoro. Vanno, infatti, a rappresentare una delle categorie più importanti del settore ittico e dell’intera filiera economica della nostra Regione. Il riconoscimento dell’Organismo nazionale da parte del Ministero è una ulteriore conferma dell’attenzione che c’è verso il settore della pesca, sempre sostenuto convintamente anche dalla Regione Marche”.

