Ancona: Choc al Savoia Benincasa, 14enne precipita dal terzo piano della scuola: è grave

17/02/2024 - Precipita dal terzo piano dell'istituto superiore Savoia Benincasa di Ancona, grave un 14enne.

Il ragazzo è stato soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale di Torrette. Lo studente sarebbe precipitato da una finestra della sua aula, andando a cadere su un terrapieno erboso che ha attutito l'impatto

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che conducono le indagini, la polizia e la polizia locale. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, compresa quella di un gesto volontario. L'episodio è avvenuto durante la ricreazione, quando solitamente gli insegnanti non sono in classe.

Di seguito il bollettino medico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche:

"In data odierna (17 febbraio) alle ore 11.20 è giunto al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Torrette un minore di anni 14 e mezzo a seguito di trauma da precipitazione. Vigile, in respiro spontaneo, ha riportato prevalente trauma toracico e trauma del bacino con fratture multiple. A seguito di indagini diagnostiche e valutazione multidisciplinare alle ore 13,45 è stato trasferito in altro reparto dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche in prognosi riservata. Presenti i genitori."