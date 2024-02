Bilò (lega): taser, sperimentazione per tutti i comuni

1' di lettura

16/02/2024 - “Un’altra vittoria della Lega: approvato l’emendamento per l’estensione in via sperimentale dell’utilizzo dei taser da parte delle Forze dell’Ordine locali in tutti i comuni italiani e non solo nei capoluoghi di provincia o quelli con una popolazione oltre i 20 mila abitanti.

Una misura per garantire legalità e sicurezza anche nelle realtà più piccole, troppo spesso dimenticate. Introdotto da Matteo Salvini quando era Ministro dell’Interno, il taser ha mostrato straordinaria efficacia e deterrenza a tutela del lavoro quotidiano di donne e uomini in divisa.

Il vicecapogruppo della Lega in Consiglio regionale Mirko Bilò, già vicedirigente della Digos, esprime soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento della Lega al Milleproroghe sull’utilizzo del taser.

“Una conquista tangibile e di grande utilità – aggiunge Bilò - ulteriore dimostrazione che per il Viminale, con il nostro sottosegretario Nicola Molteni, tutelare il lavoro delle donne e degli uomini in divisa e garantire la sicurezza nazionale restano priorità assolute, perseguite con impegni e risultati concreti. Se ne parlerà diffusamente il prossimo 20 febbraio ad Ascoli Piceno dove è in programma il convegno “Le aggressioni alle forze di polizia e al personale sanitario: l’importanza dell’uso del Taser” cui saranno presenti proprio il sottosegretario Molteni e il vicepresidente e assessore Regione Marche Filippo Saltamartini”.