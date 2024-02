Cgil, al via nelle Marche la carovana dei diritti per sensibilizzare sull’importanza della scuola pubblica

2' di lettura

15/02/2024 - “Stesso paese, stessi diritti”: arriva nelle Marche la Carovana dei diritti, organizzata dalla Flc, Federazione lavoratori della Conoscenza, per sensibilizzare i cittadini su alcune “riforme” di questo governo, che rischiano di compromettere il sistema d’Istruzione e della Ricerca del nostro paese come il disegno di autonomia differenziata, il dimensionamento scolastico, la riforma della filiera tecnologica e professionale, il liceo made in Italy.

Tra i temi che verranno trattati ci sarà il definanziamento del sistema pubblico universitario e degli enti di ricerca, il lavoro precario in tutti i settori della conoscenza e la ricostruzione post sisma degli edifici scolastici. Stesso paese, stessi diritti” è il titolo della campagna partita da Roma il 16 novembre scorso e che sta girando tutto il Paese. Da oggi, 15 febbraio al 21 , la carovana farà tappa Nelle Marche: il camper dei diritti sarà oggi a Cantiano (Pu) e Urbino , il 16 a Pesaro e Fano, il 17 ad Ancona e Jesi, il 18 a Fermo, il 19 ad Ascoli Piceno, il 20 a San Benedetto del Tronto ed Amandola,il 21 a Macerata e Recanati. Durante le tappe saranno organizzati momenti pubblici di confronto con scuole, enti e associazioni.

Dichiara Antonio Renga, segretario generale Flc Cgil Marche: “ Il viaggio intrapreso dal camper dei diritti tocca tutte le regioni italiane e, al termine, avrà percorso più di 30 mila chilometri. La Flc Cgil è contraria al disegno di legge sull’autonomia non solo perché è divisivo e mina alle fondamenta il principio di universalità della scuola pubblica ma perché il provvedimento si somma a quello sul dimensionamento scolastico che nelle Marche provocherà la soppressione per il prossimo anno di 14 istituzioni scolastiche ed a regime un totale di 24. E’un provvedimento adottato dalla Regione senza un reale ascolto delle parti sociali e degli Enti locali. Questo causerà l’impoverimento del sistema d’Istruzione marchigiano, la creazione di alcuni mega Istituzioni scolastiche, la riduzione del personale e l’aumento degli alunni per classe”.