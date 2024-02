Alla Mole la presentazione del libro “Una piccola pace” con l’autore Mattia Signorini

1' di lettura

14/02/2024 - Nelle due edizioni del Premio letterario “Pontremoli Città del Libro e della Famiglia”, il Forum delle Associazioni Familiari delle Marche ha segnalato testi che sono entrati nella sestina finalista.

Nella passata edizioni il libro proposto dal Forum Marche è stato “Una piccola pace” di Mattia Signorini, edito da Feltrinelli. Lo stesso Forum Marche, insieme all’IIS “Vanvitelli Stracca Angelini” di Ancona, in collaborazione con il Comune di Ancona e il supporto della libreria Feltrinelli di Ancona, hanno organizzato uno straordinario evento, il 16 febbraio, che prevede un incontro tra lo scrittore e gli alunni del citato Istituto per una riflessione sul tema della pace a partire dall’incredibile fatto storico della tregua di Natale del 1914, da cui si sviluppa la trama del libro, e, alle 17, nella Sala Boxe della Mole Vanvitelliana, una presentazione aperta alla cittadinanza in cui l’autore risponderà alle domande e alle curiosità del pubblico.

Il Premio letterario “Pontremoli Città del Libro e della Famiglia”, promosso dal Forum delle Associazioni Familiari e dal Comune di Pontremoli, in collaborazione con la Fondazione Città del Libro, pur “giovane” si è subito affermato per il suo valore sociale e culturale: il Premio, infatti, ha l’obiettivo di valorizzare il bello e il bene presenti nelle relazioni familiari e di promuovere inoltre una nuova narrazione della famiglia come luogo di crescita dell’umano e di relazioni significative. La famiglia presentata nei libri in concorso non è la famiglia perfetta, ma quella che, attraverso le gioie e i dolori del quotidiano, contribuisce alla tenuta del Paese, non solo da un punto di vista economico, ma anche sociale e culturale.