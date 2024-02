Stabilizzazione dei precari della Giustizia, presidio USB PI Marche ad Ancona

1' di lettura

13/02/2024 - È TEMPO DI AGIRE, È TEMPO DI MOBILITAZIONE!

La presentazione al consiglio dei ministri del Decreto Legge PNRR che secondo alcuni doveva contenere una norma di stabilizzazione dei precari Giustizia, è stata rinviata. Il decreto slitterà alle prossime settimane e vedremo se conterrà o meno la stabilizzazione, ma il rinvio della sua presentazione, probabilmente non legato alla questione precari Giustizia, ci racconta di dinamiche assolutamente non lineari rispetto alle quali l’unica certezza è che rimanere ad aspettare sia profondamente sbagliato.

Prendere parola rispetto al nostro destino, non delegare il nostro futuro, significa fare la cosa giusta perché significa assumere un ruolo da protagonisti.



SIAMO UN INVESTIMENTO E NON UN COSTO!

Siamo parte del rilancio della PA e della Giustizia, siamo lavoratori qualificati, già formati e perfettamente inseriti nell’organizzazione del lavoro del complesso sistema del Ministero della Giustizia. La nostra stabilizzazione significa capitalizzare le risorse investite ed è nell’interesse del Paese.

RIVENDICHIAMO AD ALTA VOCE IL NOSTRO DIRITTO AD ESSERE STABILIZZATI!





USB PI lancia una GIORNATA DI MOBILITAZIONE TERRITORIALE AD ANCONA

PRESIDIO IL 13 FEBBRAIO

DAVANTI AL PALAZZO DI GIUSTIZIA LARGO VITTORIO BACHELET



DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 11.00

VERSO UN PRESIDIO NAZIONALE A ROMA con una sola PAROLA D’ORDINE:

STABILIZZARE TUTTI I PRECARI PNRR DELLA GIUSTIZIA!