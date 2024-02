Urbino: Galleria della Guinza, la luce in fondo al tunnel, domani la consegna del cantiere

1' di lettura

11/02/2024 - Giornata storica per le infrastrutture di Marche e Umbria quella di domani, lunedì 12 febbraio, l'ANAS consegnerà alla ditta appaltatrice il cantiere della galleria della Guinza nel comune di Mercatello sul Metauro.

La sua apertura al traffico è un passo fondamentale per il completamento della E78 Fano-Grosseto.



Il traforo della Guinza è una delle più grandi incompiute dell'Italia Centrale. Lungo poco meno di 6 chilometri è al momento dotato di un'unica canna, i lavori iniziati negli anni '90 terminarono nel 2004, da allora non è mai stato aperto al traffico veicolare, a causa di finanziamenti mancanti per la costruzione della seconda canna e di indecisioni riguardo al tracciato.



Ad aggiudicarsi l’appalto la ditta C.E.C. - Consorzio Stabile Europeo Costruttori di Perugia che ha offerto un ribasso del 14,7% sulla base d’asta di oltre 94 milioni. Per un’opera dal valore complessivo di 120 milioni di euro.



Alla cerimonia di consegna del cantiere saranno presenti i vertici delle due Regioni e i rappresentanti dei territori coinvolti.