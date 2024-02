Covid: bassi i contagi, dimezzati i ricoveri ospedalieri, un ingresso in terapia intensiva

1' di lettura

09/02/2024 - Ancora un dato basso per i nuovi contagi da Covid nelle Marche. Negli ultimi sette giorni sono infatti 46 i nuovi casi di positività rilevati, contro i 80 della settimana precedente. Pressoché dimezzati i ricoveri totali negli ospedali, mentre c'è un nuovo ingresso nelle terapie intensive.

Secondo il bollettino settimanale della Regione Marche, su 847 tamponi processati, 46 sono positivi. Il tasso di incidenza cumulativo su 100.000 abitanti è di 1,53 positivi (era a 3,66). I ricoveri negli ospedali marchigiani per Covid sono 18 (-16), di cui 1 (+1) in terapia intensiva. Sono 4.542 i morti per Covid nelle Marche dall'inizio della pandemia.