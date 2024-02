Pesaro: Rottura condotta, terminate le operazioni di riparazione del serbatoio di San Gaetano

1' di lettura

06/02/2024 - Tutti i mezzi ed il personale a disposizione di Marche Multiservizi ed anche di ditte esterne si sono messe in campo per riparare la rottura alla condotta in uscita dal serbatoio di San Gaetano nella zona di Villa Fastiggi a Pesaro: si tratta della cisterna che praticamente alimenta tutta la città.

L’erogazione dell’acqua è stata sospesa, per consentire l’intervento di sistemazione, intorno alle 18 per poi ripristinare l’erogazione dell’acqua. Al lavoro dal primo pomeriggio, quando è stata individuata la rottura, 12 addetti MMS con cinque camion, due pompe per togliere l’acqua e un’autogru che deve sollevare il pezzo fondamentale della struttura da sostituire (una valvola del peso di circa 60 quintali).



Si tratta di una rottura improvvisa, inusuale mai verificatasi prima. Tutti gli addetti di Marche Multiservizi si sono messi al lavoro per eseguire i lavori nel minor tempo possibile cercando di ridurre i disagi per cittadini ed esercenti.



Intorno all'una di notte sono terminate le operazioni di riparazione del serbatoio di San Gaetano. Verrà ripristinata l’erogazione dell’acqua, gradualmente in tutta la città.