Riccardo Muti a Jesi e Ascoli Piceno per celebrare i 250 anni dalla nascita di Gaspare Spontini

3' di lettura

05/02/2024 - Il Maestro Riccardo Muti sarà il prossimo 16 marzo ore 21 al Teatro Pergolesi di Jesi, ed il 17 marzo ore 21 al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, per celebrare i 250 anni dalla nascita di Gaspare Spontini.

Riccardo Muti dirigerà l’Orchestra giovanile “L. Cherubini” da lui stesso fondata e formata da giovani, talentuosi strumentisti, tutti under 30, provenienti da ogni regione italiana. Il programma, con musiche di Pergolesi e Spontini, sarà arricchito dalle voci soliste di Caterina e Margherita Sala. Il concerto inaugurale delle Celebrazioni Spontiniane è organizzato dalla Fondazione Pergolesi Spontini in collaborazione con il Comune di Maiolati Spontini, con il contributo del Comune di Ascoli Piceno e con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Marche e di BPER Banca, main sponsor.

La vendita dei biglietti per assistere ai due concerti inizierà mercoledì 7 febbraio.

I tagliandi sono disponibili presso le Biglietterie dei due Teatri già in mattinata, mentre dalle ore 12.30 per Jesi e dalle ore 19.30 per Ascoli Piceno sarà possibile effettuare anche l'acquisto online sul circuito Vivaticket. Questi i prezzi dei biglietti:

Biglietti JESI dal 7 febbraio

Platea e Palchi Centrali € 50 - ridotto € 45

Palchi Semicentrali – posti di parapetto € 40 - ridotto € 35 – ridotto under 18 € 10

Palchi Semicentrali – posti dietro € 28 – ridotto under 18 € 10

Palchi Laterali – posti di parapetto € 30 - ridotto € 25 – ridotto under 18 € 10

Palchi Laterali – posti dietro € 21 - ridotto under 18 € 10

Loggione € 15 (in vendita, solo al botteghino, il giorno stesso dello spettacolo, non prenotabile)

BIGLIETTI RIDOTTI RISERVATI A:

UNDER 26 e OVER 65

GRUPPI di almeno 20 persone

TESSERE E ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE (consultare elenco in biglietteria o nel sito web )

DISABILI CON ACCOMPAGNATORE: è previsto un biglietto ridotto ed uno omaggio. Al Teatro Pergolesi gli spettatori con disabilità motoria sono pregati di effettuare la propria prenotazione presso la biglietteria entro tre giorni dalla data dello Spettacolo.

Biglietti ASCOLI PICENO dal 7 febbraio - sarà possibile acquistare un massimo di 6 biglietti a persona.

Platea e Palchi Centrali € 50 - ridotto over 65 e under 25 € 45

Palchi Centrali I e II ordine € 50 - ridotto over 65 e under 25 € 45

Palchi Laterali I e II ordine e Centrali III ordine € 40 - ridotto over 65 e under 25 € 35

Palchi laterali III e IV ordine € 30 - ridotto over 65 e under 25 € 25

Loggione € 15

PREVENDITE ON LINE: WWW.VIVATICKET.COM

Per Jesi dal 7 febbraio alle ore 12.30

Per Ascoli Piceno dal 7 febbraio alle ore 19.30

acquisto solo con carta di credito e con maggiorazione del costo del biglietto del 12% ca. a favore del gestore del servizio, per maggiori dettagli consultare il sito www.vivaticket.com

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Biglietteria Teatro G.B. Pergolesi: Piazza della Repubblica, 9 Jesi (AN)

dal lunedì al sabato (9.30-12.30 e 17 – 19.30)

tel. +39 0731 206888

email: biglietteria@fpsjesi.com

Biglietteria Teatro Ventidio Basso: Piazza del Popolo, 17 Ascoli Piceno

dal lunedì al sabato (9.30 - 12.30 e 16.30 alle ore 19.30)

Tel. +39 0736 298770

email: ascoli.biglietteriateatro@gmail.com