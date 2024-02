“Verba et Acta”. Riprendono le attività del progetto sperimentale dell’USR Marche per l’evoluzione delle competenze linguistiche negli istituti professionali

2' di lettura

03/02/2024 - È imponente il gap nelle competenze linguistiche degli studenti che frequentano il secondo anno degli istituti professionali rispetto ai coetanei inseriti nei percorsi liceali e tecnici che si registra ogni anno dai risultati delle rilevazioni campionarie condotte dall’INVALSI nelle Marche.

Differenze che investono fino a un 25% del punteggio medio nazionale, confermando la preoccupante tendenza alla polarizzazione dei risultati di apprendimento in atto nella regione.



Partendo da questi dati, l’Ufficio scolastico regionale per le Marche ha promosso nel 2020 un progetto sperimentale che è stato inserito dal Ministero dell’Istruzione fra i “progetti innovativi di rilevanza strategica” di livello nazionale e finanziato con un impegno di spesa di 50.000 euro.

Un’iniziativa che ha lo scopo di contribuire al compito istituzionale di assicurare la realizzazione effettiva della “equivalenza formativa di tutti i percorsi”

Ora, dopo la pausa forzata dovuta all’emergenza pandemica, riprendono le attività del progetto con un convegno di presentazione e una sessione pomeridiana di formazione che si terrà nella prestigiosa cornice di Palazzo Pianetti a Jesi.



Il progetto si avvale della collaborazione dell’Università Roma Tre, dell’Istituto di linguistica computazionale “Zampolli” di Pisa (CNR) e dell’IIS “Cuppari-Salvati” di Jesi e prende spunto da una precedente ricerca realizzata nella scuola primaria da Benedetto Vertecchi, pedagogista e professore emerito dell’ateneo romano.

Al convegno interverranno, oltre il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, Donatella D’Amico, Benedetto Vertecchi e Francesco Agrusti, dell’Università Roma Tre, Felice Dell’Orletta, Simonetta Montemagni e Giulia Venturi dell’Istituto “Zampolli” e la responsabile dell’area 3 per la valutazione delle scuole dell’INVALSI, Michela Freddano. Nel pomeriggio si terrà invece il primo incontro di formazione rivolto ai docenti direttamente impegnati nella sperimentazione.

Sarà anche possibile seguire l’evento in diretta sul canale YouTube dell’IIS “Cuppari Salvati” nella sezione live all’indirizzo https://youtube.com/live/mKC5qMkX-yc?feature=share.