Summer Jamboree: ufficiali le date dal 27 luglio al 4 agosto, la presentazione alla BIT

1' di lettura

04/02/2024 - Sono state confermate le nuove date anticipate da Vivere Senigallia per l'edizione 2024 del Summer Jamboree che si terrà dal 27 luglio al 4 agosto.

Dopo il vertice di venerdì sera tra gli organizzatori e la Regione Marche, è arrivato il via libera alla data che era stata caldeggiata dal Comune di Senigallia. Anche se manca ancora la firma sulla convenzione l'accordo è stato raggiunto tanto che alla Bit di Milano sono stati presentati domenica gli opuscoli della nuova edizione del Summer Jamboree 2024 (evidentemente già pronti di stampa).



Alla Bit sono presenti in questi giorni il sindaco Massimo Olivetti insieme agli assessori Simona Romagnoli (al turismo) e Alan Canestrari (alle attività economiche). Il Summer Jamboree trova così una nuova collocazione nel calendario estivo delle manifestazioni senigalliesi, leggermente anticipato rispetto agli anni precedenti, come auspicato per altro dal Comune di Senigallia che resta il principale “sponsor” della manifestazione con un investimento di 450 mila euro all'anno, in aggiunta ai 150 mila stanziati dalla Regione Marche.