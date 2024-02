Vertice in Regione per le nuove date del Summer Jamboree: possibile l'anticipo a fine luglio

1' di lettura

02/02/2024 - E' attesa per sabato la comunicazione delle date in cui si svolgerà l'edizione 2024 del Summer Jamboree. Venerdì pomeriggio in Regione si è svolto l'incontro tra l'ente, che deve confermare i contributi annuali all'evento, e gli organizzatori del festival.

La novità principale riguarderebbe la data del festival che potrebbe svolgersi dal 27 luglio al 4 agosto anzichè dal 3 all'11 agosto. La prima data è quella caldeggiata dal Comune di Senigallia, che ad oggi è il principale “investitore” del Summer Jamboree attraverso anche la convenzione da 450 mila euro valida per tre anni, in aggiunta alla Regione Marche che stanzia annualmente 150 mila euro. La seconda opzione, quella del Summer Jamboree più a ridosso del ferragosto, sarebbe invece quella caldeggiata dagli organizzatori.



Da sempre l'evento, che attira migliaia di visitatori, viene visto di buon occhio a fine luglio anche per non “intasare” troppo la città che ad agosto vede sempre un ottimo movimento di flussi turistici estivi.