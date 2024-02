Civitanova: Covid center, Borroni (FDI): "Carancini, Micucci e Silenzi suonano sempre la stessa canzone"

3' di lettura

02/02/2024 - “Micucci e Silenzi si rivolgono a “papà” per suonare sempre la stessa canzone, visto che di argomenti non ne hanno più.

E papà Carancini, con il solito misto di narcisismo e ossessione politica nei confronti di Daniela Corsi, ripete a pappardella il copione, da extraterrestre fingendo di non avere alcuna responsabilità personale e di partito. Mi ero oggettivamente preoccupato, sono passati alcuni giorni dall’ultimo affondo nei confronti della Corsi. Invece, eccolo qui, con una nuova interrogazione depositata che più che all’assessore Saltamartini, avrebbe dovuto essere indirizzata all’Oms.

Quest’ultima, infatti, ha dichiarato ufficialmente la fine della pandemia il 5 maggio 2023. Prima di questa data era doveroso mantenere attrezzato il Covid Center di Civitanova Marche per qualsiasi evenienza. Non solo. La Giunta di centrodestra ha potuto dunque iniziare a pianificare la redistribuzione di tutte le apparecchiature dopo questa data, 9 mesi fa. Il 95% di tutte queste attrezzature sono state ridistribuire equamente in base alle esigenze di tutte le unità organizzative della AST Macerata. Attualmente mancano da consegnare solo alcuni monitor, ventilatori di TI che hanno necessitato di particolare manutenzione e pezzi di ricambio che, entro la prossima settimana, verranno consegnati ai 3 ospedali di I livello della Ast 3, l’ho ribadito a Silenzi, ma evidentemente anche lui, oltre a Carancini, soffre di perdita di memoria politica a breve termine. Passo alla Tac di ultima generazione, speriamo per l’ultima volta. Questa verrà collocata presso il presidio di Civitanova.

Poiché le opere edili sono di particolare rilievo economico, in primis piombare la stanza, per un valore di circa 500.000 euro, e i tempi di realizzazione si aggirano attorno a 180 giorni tra i tempi burocratici relativi ai tempi di gara e la realizzazione delle stesse, l’auspicio è di vederla consegnata ed operativa entro fine anno, raddoppiando la fruizione per l’utenza, visto che si affiancherebbe già alla TAC presente nel presidio ospedaliero. Dopo contatteremo il consigliere Carancini che con la sua auto, vista la semplicità con cui parla l’ex non rimpianto sindaco di Macerata, effettuerà personalmente il trasferimento.

Romano paragonarmi a un cane non mi offende, soprattutto se a pronunciare questa metafora è un esponente del Pd che ha le mani intrise della fallimentare gestione della sanità regionale, a partire da quella maceratese, che finalmente il centrodestra ha liberato dalla gestione personalistica nella quale era piombata grazie alla sinistra. Sono un ballerino che balla, non parla Carancini, versatile nel senso che sa salvaguardare gli interessi dei marchigiani tutti, non solo degli amici come avvenuto nel passato che i cittadini hanno spazzato via”.

Queste la dichiarazione del Consigliere di FdI Regione Marche – Consigliere Segretario, Pierpaolo Borroni, in replica alle esternazioni dell’esponente del Pd, Giulio Silenzi.

