Mazzarella all’Atim? Mangialardi: “Siamo alla farsa, Acqauroli moltiplica poltrone, costi e disservizi ”

2' di lettura

30/01/2024 - “Saremmo davvero ben oltre la farsa se dovesse essere confermata la notizia di un incarico all’ex presidente di Confartigianato Marche, Giuseppe Mazzarella, quale consulente del direttore dell’Atim. Se ciò fosse vero, ci troveremmo di fronte a un secondo caso in pochi mesi, dopo quello della nomina del sottosegretario Salvi, di fatto portato dal presidente Acquaroli a Palazzo Raffaello per “commissariare” un Saltamartini che sta mandando a fondo la sanità marchigiana.

La confusione, evidentemente, investe Acqauroli, sempre più spesso costretto a rinnegare l’operato di uomini scelti da lui stesso, ricorrendo a questa umiliante pratica di affiancare loro dei veri e propri tutor. Se il presidente si è reso conto di aver sbagliato le persone da lui stesso chiamate a gestire la macchina regionale, dovrebbe procedere alla loro immediata rimozione anziché lasciarle al loro posto e aumentare i costi a carico dei marchigiani con nuove nomine. Ma forse non può, perché è prigioniero dei ricatti dei partiti del centrodestra e dei veti incrociati che dilaniano la maggioranza".

A dirlo è il capogruppo regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi.

“La giunta regionale – continua il capogruppo dem - nonostante i moniti della Corte dei Conti, continua a trattare le istituzioni marchigiane come fossero cosa propria, con gente che va e gente che viene, moltiplicazione delle poltrone, promozione di amici, sprechi continui, disservizi crescenti e costi fuori controllo. Una situazione che è completamente sfuggita di mano al presidente Acquaroli. Questa mattina ho presentato un’interrogazione per chiedere se corrisponda al vero l’imminente assegnazione dell’incarico a Giuseppe Mazzarella e l’eventuale costo per la Regione: spero vivamente che il presidente sappia per una volta spendere una parola chiara e fughi una notizia che metterebbe una pietra tombale sulla credibilità della giunta regionale”.