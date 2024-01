De Poli: "In Senato presentiamo tessera socio UNPLI 2024, sarà dedicata alle Marche"

1' di lettura

30/01/2024 - “Stamane in Senato abbiamo presentato la nuova tessera del socio Unpli che, nel 2024, sarà dedicata alle Marche che, così come tutta l'Italia, hanno uno straordinario patrimonio dal punto di vista naturalistico, culturale, storico-artistico ed enogastronomico. Sono meraviglie, tesori e tradizioni che vengono valorizzate, ogni giorno, grazie alle attività e all'impegno delle Pro Loco e grazie soprattutto ai volontari che sono i migliori ambasciatori dei nostri territori!”.

Così il senatore Udc Antonio De Poli, aprendo la conferenza stampa, in Senato, sulla presentazione della tessera UNPLI 2024, in sala Caduti di Nassirya. “Le Marche hanno una grande potenzialità. Lo sanno bene i marchigiani innamorati della propria terra come lo sono i volontari delle Pro Loco nelle Marche che, proprio nell’ultimo anno, sono cresciuti da 11.000 a 18.000. Come ci ha ricordato il presidente Sergio Mattarella, a Pesaro, le nostre radici vanno valorizzate e preservate nelle loro peculiarità e contribuiscono, tutte insieme, a definire l'immagine del nostro Paese. I volontari delle Pro Loco danno il proprio cuore, la propria anima e la propria professionalità per fare conoscere la storia, le tradizioni e le specificità dei nostri territori”, ha concluso De Poli.

Nel corso della conferenza, è stato annunciato che il disegno di legge sulle manifestazioni temporanee e sul riconoscimento delle Pro Loco, a prima firma De Poli, verrà calendarizzato la settimana prossima in commissione in Senato. Si tratta di una proposta legislativa da tempo attesa da parte dei 600.000 volontari delle Pro Loco a livello nazionale.