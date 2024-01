Psi Ancona e Psi Marche: "Aeroporto di Ancona, chiudere subito ATIM"

1' di lettura

29/01/2024 - Con l’ingiunzione da parte di un tribunale ad ATIM (società Regionale) di pagare 305.000 € ad Aeroitalia, la situazione dell’aeroporto di Ancona assume aspetti che sarebbero grotteschi se non fossero drammatici per la nostra Regione.

Il problema più grave è l’incapacità di Acquaroli e della sua giunta nell’affrontare la situazione. L’Aeroporto è stato salvato dalla Giunta Ceriscioli con la Njord Andreanna nel 2019, dopo anni difficilissimi. Acquaroli e l’Assessore Brandoni, visto tutto quello che era successo negli anni recenti, avrebbero dovuto mettere un’attenzione straordinaria nell’affrontare tutto quello che è relativo all’Aeroporto. L’operazione ATIM, dimostra tutto il contrario, ed i marchigiani continueranno a pagare questa incapacità: vedremo come andrà a finire in tribunale, ma i voli cancellati, i ritardi nei rimborsi hanno messo in discussione la credibilità nonostante gli sforzi fatti dalla Njord in questi anni.

Acquaroli ha tenuto per sé le deleghe dell’Aeroporto e quanto sta accadendo è una macchia indelebile per la sua Giunta ed è entrato in confusione quando di fronte alle domande dei giornalisti su cosa pensasse del Decreto ingiuntivo di 305.000 € ha risposto che pensassero alle altre cause ben più pesanti.

Noi speriamo vivamente per i cittadini marchigiani che la questione si risolva in modo positivo, che non si debbano pagare i 305.000 € e che venga fatta chiarezza.

E la prima cosa da fare è revocare l’incarico a Bruschini, sciogliere l’ATIM e riportare l’internazionalizzazione all’interno della Regione visto quanto fatto fino ad oggi dall’ATIM stessa.