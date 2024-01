Civitanova: Il King&Queen beach volley tour il 4 febbraio alla BIT di Milano

1' di lettura

29/01/2024 - Il King&Queen beach volley tour il 4 febbraio alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano.

No, non preoccupatevi, l’edizione del venticinquennale si disputerà sempre sulla Spiaggia delle Corone a Civitanova Marche ma la manifestazione ideata da Fulvio Taffoni ha avuto questo prestigioso riconoscimento, quello di essere alla Bit di Milano. Domenica 4 febbraio presso lo stand della Regione Marche alle 17,40 ci sarà la presentazione del XXV King & Queen beach volley tour attraverso un video che raccoglie i momenti più belli di questi anni. Anche quest’anno la Regione Marche, nel suo padiglione, propone le eccellenze del territorio e lo sport, il beach volley è una di quelle. La nostra regione è da sempre una delle più attive nello sport, nella pallavolo è tra le protagoniste, ma anche nel beach volley è tra le più attive. In questa politica rientra il King & Queen beach volley tour, una manifestazione sportiva d’eccellenza ad invito, che combina sport, spettacolo, turismo e tanta promozione del territorio indiretta grazie alle numerose ore di programmazione televisiva di SkySport delle due finali maschile e femminile e la massiccia campagna sia mediatica che social.

La presenza del King&Queen beach volley tour è un premio al duro lavoro profuso in questi anni da Taffoni ed i suoi collaboratori che dal 2000 hanno proposto ininterrottamente l’evento di beach volley anche durante la pandemia da Covid19. Sarà una presentazione che darà respiro internazionale alla manifestazione nata a Civitanova Marche e si potrà fregiare come una delle poche manifestazioni di beach volley ospitate alla Borsa Internazionale del Turismo.