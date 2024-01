Progetto COSIsiFA: Cittadini e Operatori SanItari sempre in-formati sul FArmaco

2' di lettura

27/01/2024 - L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e la Regione Marche insieme per arginare l’uso scorretto di farmaci che sta causando problemi di salute pubblica come la antibiotico-resistenza.

E’ stato approvato dalla Giunta Regionale lo schema di convenzione per la realizzazione del progetto nazionale “Cittadini e Operatori SanItari sempre in-formati sul FArmaco (COSIsiFA).

“I cittadini vanno responsabilizzati ad un uso corretto dei farmaci – spiega l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini – così come i medici ad una corretta prescrizione. Oggi il web è sommerso di notizie più o meno corrette e di “fake news” e sempre più spesso i cittadini cercano in rete la soluzione ai loro problemi di salute. Si tratta di riuscire a fornire una informazione scientifica sui medicinali che sia affidabile, chiara, semplice e autorevole, capace di “convincere”, ma anche di contrastare le false o non del tutto corrette informazioni. La comunicazione sui farmaci deve essere accattivante, di facile lettura e comprensibile: ricercatori capaci vanno affiancati da persone esperte di comunicazione scientifica”.

I fondi a disposizione sono circa 117 mila euro in un triennio per le Marche e l’obiettivo è duplice: responsabilizzare i cittadini all’uso corretto dei farmaci ed orientare le scelte dei medici prescrittori, dei farmacisti e degli stessi pazienti. Ogni Regione si impegna a realizzare attività progettuali e a garantirne l’avvio, entro cinque mesi dalla sottoscrizione, rendicontando le spese sostenute. Verrà costituito un network tra gruppi di lavoro regionali dedicato alla produzione e alla diffusione di contenuti di informazione scientifica sui farmaci, da diffondere anche attraverso strumenti comunicativi come i social network. Si ipotizza anche lo sviluppo di una apposita App per una informazione rapida e personalizzata.

Le risorse verranno erogate in tre tranche, rispettivamente del 40%, del 50% e del 10%. Per seguire l’attuazione l’Ars Marche ha previsto due farmacisti per il Centro Regionale di Farmacovigilanza per un periodo di 36 mesi, ovvero la durata del progetto. La produzione di contenuti riguarderà la Pediatria, l’Oncologia, l’Antibiotico-Resistenza, Cronicità/Polifarmacoterapia. Gli strumenti informativi contemplati sono: bollettini/newsletter/siti web, social e app. E’ prevista la formazione periodica degli operatori coinvolti e la revisioni sistematiche dei contenuti prodotti.