Elezi (Lega): "Ultimo Miglio, promessa mantenuta. La Vallesina snodo europeo con l'interporto"

27/01/2024

27/01/2024 - “Con la consegna alle imprese appaltatrici delle attività di progettazione esecutiva, monitoraggio ambientale ed esecuzione dei lavori per l’Ultimo Miglio il Centrodestra rinnova operativamente la promessa di fare delle Marche il corridoio europeo della logistica che vedrà protagonisti di primo piano Jesi e la sua valle grazie all’Interporto.

Lo dichiara la consigliera regionale Lindita Elezi, della Lega, a margine della cerimonia di consegna che, dopo 30 anni di attesa, dà il la ai lavori per la realizzazione del bypass che escluderà dal grande traffico delle merci l’area ospedaliera e l’abitato di Torrette di Ancona collegando direttamente la SS16 alla via Flaminia nei pressi del porto.

“L’Ultimo Miglio gioca un ruolo fondamentale nella connessione tra Interporto-Aeroporto-Porto obbligatoria per rispondere alle esigenze di velocità e sostenibilità della moderna logistica – aggiunge Elezi – Mentre avanzano i lavori per potenziare l’Interporto di Jesi e a pochi giorni dalla consegna dei lavori per l’apertura della Galleria della Guinza, la filiera Regione-Governo, con il Ministro dei trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini e il presidente Acquaroli in prima linea, imprime un’accelerazione senza precedenti per consentire alla Vallesina e a tutte le Marche di porsi come corridoio europeo delle merci tra Oriente ed Occidente”.