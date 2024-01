Approvata la legge per le celebrazioni del V centenario di Andrea Bacci: un tributo al padre della gastronomia e dell'enologia italiana

2' di lettura

27/01/2024 - Il 2024 segna il V centenario della nascita di un'icona della storia italiana: Andrea Bacci, un personaggio di straordinaria influenza nella sfera culturale, scientifica e storica. Nato nel 1524, Bacci si è distinto come un medico, filosofo e scrittore di grandissima importanza, lasciando un'impronta indelebile sul panorama italiano e in particolare sulla regione delle Marche.

Ricordato principalmente per i suoi trattati pionieristici sul vino e sull'acqua, "De Naturali Vinorum Historia" e "De Thermis", Bacci ha gettato le basi per quello che oggi conosciamo come la moderna gastronomia e enologia. Il suo lavoro sul vino, in particolare, è considerato una pietra miliare: un compendio completo e accurato che non solo descrive la vinificazione e la coltivazione dell'uva, ma offre anche consigli sull'abbinamento dei vini con le pietanze. Sorprendentemente, Bacci ha anticipato la teoria della spumantizzazione di quasi un secolo rispetto a Dom Pierre Perignon, facendo riferimento a un "vino che dà una simpatica sensazione di frizzante".

La sua opera "De Thermis", incentrata sulle proprietà terapeutiche delle acque, è stata ugualmente rivoluzionaria, ricevendo il plauso della comunità scientifica dell'epoca e numerose ristampe. Nel 1586, il suo prestigio raggiunse l'apice con la nomina a Archiatra Pontificio da Papa Sisto V.

Per onorare questo illustre personaggio, nella seduta di lunedì 22 gennaio il consiglio regionale delle Marche, su proposta del gruppo consiliare di Forza Italia guidato dalla consigliera Jessica Marcozzi e con il vice presidente del consiglio Gianluca Pasqui, hanno approvato la L.R. n. 200, dove è previsto un programma ricco di eventi culturali e manifestazioni, grazie all'istituzione di un Comitato Promotore che coordinerà un piano unitario di iniziative. Questo comitato si dedicherà all'organizzazione di percorsi scientifici e turistico-culturali, promuovendo azioni volte a valorizzare l'eredità di Andrea Bacci. Il programma includerà eventi che esalteranno le bellezze e le caratteristiche distintive delle Marche, regione amata e dettagliatamente descritta da Bacci nei suoi scritti.

Quest'anno di celebrazioni non è solo un omaggio a un grande uomo, ma anche un'occasione per riscoprire e valorizzare la ricca storia e cultura delle Marche, un territorio che ha tanto da offrire in termini di patrimonio, paesaggi e tradizioni conviviali.