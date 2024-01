Urbino: Ospedale, nuove tecnologie per diagnostica per immagini, investimenti per 1.7 milioni di euro

8' di lettura

26/01/2024 - Tecnologie di ultima generazione per la Diagnostica per Immagini dell’Ospedale di Urbino. Un pacchetto di investimenti di oltre 581 mila euro di cui fanno parte il nuovo mammografo, il macchinario Osna e un software di intelligenza artificiale integrato nel sistema della nuova risonanza magnetica ad alto campo in funzione da giugno dello scorso anno, del valore di oltre milione e centomila euro.

Questa mattina alla presenza del Direttore Generale PU Nadia Storti, il Vicepresidente della Regione Marche e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini e gli assessori regionali Francesco Baldelli e Stefano Aguzzi, il sindaco di Urbino Maurizio Gambini, il presidente della Commissione Sanità Nicola Baiocchi, i consiglieri Giorgio Cancellieri e Micaela Vitri e i rappresentanti delle associazioni di volontariato del territorio, sono stati presentati alla stampa i nuovi dispositivi di radiologia, già in uso da diverse settimane.



“Si tratta di un impiego di risorse di oltre un milione e settecentomila euro - spiega il direttore Nadia Storti - che impatteranno in modo importante sulla qualità delle prestazioni offerte dalla diagnostica per immagini del nosocomio urbinate. In particolare il nuovo mammografo e il macchinario OSNA sono un valore aggiunto per la Diagnostica Radiologica Senologica che con il modulo di biopsia, oggetto di donazione, rafforza la qualità dei percorsi di diagnosi, cura e presa in carico personalizzata per le pazienti con diagnosi di tumore alla mammella. Il software di intelligenza artificiale in uso con la nuova risonanza magnetica, donato dalle associazioni, aumenta la qualità delle immagini, riduce i tempi di esecuzione e refertazione con un algoritmo allenato a individuare immediatamente le anomalie. Dispositivi che integrati agli acquisti resi possibili dagli investimenti regionali e dal contributo di oltre cento mila euro da parte delle associazioni di volontariato, imprenditori e banche locali ma anche ai tanti cittadini che hanno voluto contribuire all’acquisto di queste strumentazioni, trasportano le prestazioni strumentali della Diagnostica di Urbino verso un’integrazione delle cure sanitarie con la nuova tecnologia virtuale, per migliorare le prestazioni e la refertazione ed elevare gli standard di qualità dei servizi offerti, portando a diagnosi più accurate e ad una maggiore efficienza dei processi decisionali ”.



In particolare il mammografo con mezzo di contrasto - CESM con tomosintesi e modulo per mezzo di contrasto del valore di 227.530,00 IVA inclusa va ad aumenta la qualità delle immagini e riduce i tempisti che con il rafforzamento della qualità dei percorsi di diagnosi e di cura, permettendo uno studio diagnostico più efficace rispetto alla mammografia convenzionale. Il macchinario, attivo già da diverse settimane, è dotato di un accessorio per biopsie stereotassiche in 3d e della mammografia con mezzo di contrasto, due caratteristiche che consentono una scansione tridimensionale delle mammelle, dando in questo modo la possibilità di identificare alterazioni anche molto circoscritte, con un aumento del 41% nel rilevamento di lesioni al seno, le quali potrebbero essere segnale della presenza di un tumore. Un acquisto che servirà ad aumentare la performance della struttura ed effettuare nello stesso tempo attuale un numero maggiore di mammografie con esami di qualità clinicamente superiori.



La tecnica OSNA, tecnologia del valore di € 249.520,50, è una metodica che consente, durante l’intervento chirurgico per tumore del seno, di analizzare il linfonodo sentinella con un approccio di tipo molecolare e, in caso di positività, rilevata quindi la presenza di metastasi, di poter eseguire immediatamente la dissezione ascellare, evitando così alla paziente un secondo intervento chirurgico. Questa metodica di avanguardia per il trattamento del tumore del seno consente di ricercare cellule neoplastiche nel linfonodo più vicino al tumore (di qui la definizione di “sentinella”) non più sulla base di un esame morfologico, metodo classico ma altamente “soggettivo”, quanto piuttosto con un approccio di tipo molecolare. Inoltre grazie alla determinazione esatta della carica metastatica dei linfonodi in ambito intraoperatorio consente, in una percentuale non irrilevante di pazienti, la conclusione della fase chirurgica in un’unica seduta, riducendo di conseguenza il rischio di complicanze e ritardi nell’inizio delle successive terapie adiuvanti chemio-ormono o radioterapiche (oltre che costi significativi per le riospedalizzazioni alla struttura sanitaria).



A completare la diagnostica radiologica Senologica è stato acquistato, grazie al contributo delle associazioni un modulo di biopsia, del valore di 49.121 euro che effettua la biopsia sotto guida stereotassica, una procedura che permette di individuare anomalie mammarie e di rimuovere campioni di tessuto mediante una piccola incisione nella parte indicata, quando si sospettano lesioni tumorali per micro calcificazioni. “Tecnologie all’avanguardia - continua la Storti - identiche rispetto a quelle presenti nello stabilimento ospedaliero di Fano ed è per questo che anche a Urbino sono garantite alle pazienti e ai pazienti gli interventi chirurgici in termini di complessità oltre che attività chirurgiche ambulatoriali equivalenti alla struttura del Santa Croce".



“Quella di oggi è una giornata importante per l’ospedale e la comunità intera - aggiunge l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini - un pacchetto di investimenti per tecnologie all’avanguardia e di ultima generazione realizzati dalla regione Marche che permetterà ai pazienti di avere diagnosi precoci, puntuali ed accurate. Un passaggio fondamentale per consentire di individuare il carcinoma prima possibile e permettere un percorso di cura più efficace. Un rinnovamento di dispositivi, acquistati anche grazie al contributo dell’associazionismo, che rende sempre più centrale l’ospedale di Urbino che come previsto dal piano socio sanitario ha un’importanza determinante per i cittadini delle aree interne. Un ringraziamento a tutti i soggetti che hanno contribuito a raggiungere questo importante risultato per tutto il territorio e per uno dei reparti di eccellenza del sistema sanitario regionale”.



La Breast Unit dell’Ast di Pesaro Urbino, infatti, ogni anno registra numeri importanti per la presa in carico del paziente con diverse patologie legate al seno. “Un percorso di eccellenza, con un approccio multidisciplinare e personalizzato della presa in carico della paziente - spiega Paola Manna della Diagnostica Senologica - anche grazie alla strumentazione e alle apparecchiature necessarie per poter rispondere ai diversi bisogni di salute di chi sceglie ogni anno di essere curato dai nostri medici e infermieri. Un lavoro frutto della competenza, conoscenza, preparazione, passione, umanità e professionalità degli operatori che lavorano nei nosocomi. Un team multidisciplinare che si occupa del percorso clinico-assistenziale in maniera personalizzata, sulla base delle reali esigenze del singolo: dalla prevenzione, dalla diagnosi e umanizzazione, al trattamento oncologico”.

“Un supporto fondamentale - conclude Manna - è dato d al contributo delle associazioni di volontariato che operano in questo ambito e che ci permettono inoltre di sensibilizzare le donne del nostro territorio alla prevenzione e alla cura di questa neoplasia attraverso numerose iniziative di sensibilizzazione”.



Inoltre, all’ospedale di Urbino, da giugno è attiva la nuova risonanza magnetica del valore complessivo di circa 1.160.000 euro.



Sistema total body ad alto campo: “Rispetto al sistema precedentemente in uso - conclude spiega il direttore della Diagnostica Chiara Giorgi - il nuovo tomografo RM ha permesso non solo di migliorare l’accuratezza diagnostica per gli esami già effettuati, ma anche di potenziare l’offerta del Presidio di Urbino in termini di tipologia di esami erogabili , a titolo esemplificativo esami prostatici e addome. Il sistema presenta una tecnologia di nuova generazione, dotato di lettino ad elevata portata (250kg), ampia gamma di bobine, nonché numerose tecniche di imaging in ambito addominale, body, neuro, cardiovascolare, muscoloscheletrico, oncologico. A corredo dell’apparecchiatura è stato acquisito anche un iniettore per l’esecuzione di esami con mezzo di contrasto e una postazione corredata di diversi software di post-elaborazione. Grazie al contributo di tanti donatori, infatti, è stato altresì ulteriormente potenziate le prestazioni con un software di intelligenza artificiale del valore di 55.000 euro. Il modulo software di Intelligenza Artificiale integrato nel sistema di risonanza magnetica ad alto campo di ultima generazione, aumenta la qualità delle immagini e riduce i tempi di esecuzione e refertazione delle immagini diagnostiche con un algoritmo allenato a individuare anomalie”.



Infine, si ricorda che all’investimento per i nuovi macchinari sono seguiti anche lavori di ristrutturazione per l’adeguamento dei locali, sia dal punto di vista strutturale che impiantistico con la reingegnerizzazione dell’intera ala, per un importo pari a 1,2 milioni di euro. I lavori di ristrutturazione, terminati lo scorso 14 aprile, hanno interessato un’area di circa 170 mq con interventi locali per rinforzo strutturale, ridistribuzione, riqualificazione degli ambienti e la realizzazione di impianti tecnologici ad elevata complessità. Gli ambienti dedicati alla nuova risonanza magnetica sono molto più ampi, con una sala esami di circa 40 mq, il doppio della precedente.



In foto: l'evento di presentazione e l'elenco delle associazioni e privati cittadini che hanno contribuito all’acquisto dei macchinari