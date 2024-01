Fano: Affitti e bollette acqua, oltre mille le richieste di sostegno. Il Comune viene in soccorso: “Tendiamo la mano a chi rischia di rimanere indietro”

3' di lettura

26/01/2024 - Negli ultimi due anni il Comune di Fano aveva ricevuto l’importo più significativo dalla Regione Marche. Una bella mano, a fronte di esigenze concrete. Un dato ancora più significativo, in assenza di fondi statali. Quest’anno, invece, l’amministrazione comunale è dovuta intervenire soltanto con risorse proprie, per un totale di 200mila euro (150mila dal bilancio 2023 e 50mila da quello del 2024), per garantire un sostegno alle famiglie di Fano in difficoltà economica con un contributo legato all’abitazione.

Entro la data di scadenza dell’avviso pubblico sono pervenute 470 domande per il sostegno alla locazione, di cui 463 ammesse, per un fabbisogno totale di 185.200 euro che verrà interamente soddisfatto. A queste si aggiungono 549 domande di sostegno al pagamento dell’utenza idrica, di cui 544 ammesse, per un totale di 62.300, che verrà interamente soddisfatto visto l’ammontare del Fondo di Solidarietà Aset. Il totale delle risorse impegnate dal Comune – e che verranno liquidate ai beneficiari – è di 247.500 euro.

L’avviso pubblico era rivolto alle famiglie con un Isee inferiore a 9.360 euro (livello corrispondente alla misura di contrasto alla povertà, ex Reddito di Cittadinanza). Per il sostegno alla locazione e all’utenza idrica il beneficio - erogato una tantum fino a un massimo di 500 euro - prevede i seguenti importi, cumulabili per i nuclei familiari che si trovano in una situazione di locazione: 400 euro per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione e 100 per il pagamento delle bollette dell’acqua.

Per quanto riguarda il sostegno al pagamento della sola utenza idrica il beneficio - erogato una tantum per i nuclei familiari che non si trovano in una situazione di locazione - prevede 200 euro per il sostegno al pagamento dell’utenza, erogato sotto forma di sconto in fattura applicato direttamente da Aset Spa.

“Tendiamo la mano a chi rischia di rimanere indietro – ha dichiarato il sindaco Massimo Seri -, proprio come abbiamo fatto nel 2014, quando avvenne il taglio delle risorse dallo Stato e facemmo uno sforzo significativo per stanziare risorse e garantire le politiche sociali. La nostra è appunto una scelta politica, rilevante soprattutto ora che neppure la Regione ha integrato, a differenza di altre come la Toscana”.

Tenere alta l’attenzione verso le famiglie in difficoltà. È il dogma dell’assessore al welfare di comunità Dimitri Tinti. “Andiamo a colmare il vuoto lasciato dagli enti superiori – ha ribadito -, confermando il nostro impegno a fronteggiare le sfide della nostra comunità con azioni concrete che rispondono a una crescente e diffusa esigenza legata al bisogno abitativo delle famiglie fanesi".

L’assessora al bilancio Sara Cucchiarini l’ha definita “una scelta collegiale della giunta, frutto anche della condivisione delle modalità e dei criteri del bando con le organizzazioni sindacali”. L’obiettivo è anche quello di “rendere omogeneo il tessuto sociale” tenendo conto delle difficoltà del momento.