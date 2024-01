Europee, nasce il comitato regionale "Renew Europe Marche"

1' di lettura

26/01/2024 - Nasce sul territorio marchigiano il Comitato "Renew Europe Marche". Il Comitato si compone di cittadini provenienti da diverse estrazioni politiche ed associazioni con l’intento di condividere i valori europei.

L’appello è finalizzato alla sottoscrizione di un manifesto per la costruzione anche in Italia e nelle Marche di un’opzione politica unitaria in vista delle elezioni europee, facente capo a Renew Europe, il gruppo politico liberale nel Parlamento europeo costituito dal Partito dell’alleanza dei liberali e dei democratici per l’Europa (Alde) e dal Partito democratico europeo (Pde).

Il rappresentante dei Liberali Democratici Europei della regione Marche Angelo Mucci - Alde party - ha già partecipato alla costituzione del Comitato "L’Umbria verso Renew Europe" tenutasi a Perugia il giorno 25/01/2024 ed ha qui manifestato l’idea di voler condividere a livello interregionale le prossime esperienze di partecipazione al progetto Renew Europe. L’iniziativa è aperta all’adesione di tutti i partiti e movimenti dell’area riformista, liberale e repubblicana di centro.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di Radio Radicale, alla voce Presentazione del Comitato "L’Umbria verso Renew Europe" - conferenza stampa - e sul sito https://www.reneweuropegroup.eu/.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Natalia Conestà - Pde Marche - al numero 3391320405 oppure scrivere all’e-mail marche@libdemeuropei.it.