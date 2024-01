Sicurezza sul lavoro: Mastrovincenzo, si convochi urgentemente la commissione consiliare con tutti i soggetti interessati

2' di lettura

25/01/2024 - Il tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è quanto mai di triste attualità in questo periodo anche nelle Marche: le ultime due vittime di venerdì 19 gennaio a Jesi e a Rapagnano e i dati del 2023 (ben 21 morti e 15.714 infortuni) ci obbligano ad una riflessione approfondita urgente.

Come ha ricordato recentemente il Presidente della Mattarella, "di fronte alle morti sul lavoro o a causa del lavoro, le istituzioni della Repubblica, a ogni livello, sono chiamate al dovere di accrescere sempre più i livelli di sicurezza e di porre in essere tutte le azioni al fine di ridurre i rischi e promuovere la cultura della prevenzione". Su questo argomento, il 15 febbraio 2022, il Consiglio Regionale ha approvato all'unanimità una Mozione, di cui ero il primo firmatario, che impegnava la Giunta ad aumentare le risorse per il finanziamento delle attività di prevenzione, ad incrementare il numero degli addetti alle attività di prevenzione e protezione dai rischi in ambito lavorativo, a definire al più presto gli atti di programmazione in materia: in questi anni però si è fatto troppo poco. Il Piano Triennale per le politiche del Lavoro, approvato lunedì scorso dal Consiglio Regionale, anche grazie ad un contributo costruttivo importante del Gruppo del Partito Democratico, per affrontare questa problematica indica alcune traiettorie da seguire, ribadendo peraltro quanto già previsto nella mozione del 2022. E' evidente però che occorrono ulteriori provvedimenti urgenti ed efficaci non più dilazionabili nel tempo, su cui ritengo necessario un contributo di idee e suggerimenti da parte degli enti preposti e delle parti sociali. Pertanto oggi ho chiesto formalmente al Presidente della II Commissione Consiliare, Andrea Putzu, la convocazione in tempi brevi di una Commissione Consiliare monotematica sul tema "salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", in cui chiamare in audizione i Responsabili di INAIL, Aziende Sanitarie Territoriali, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco e i rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali.