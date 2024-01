Fano: Tutto pronto per il Carnevale di Fano tra Beatrice Venezi e 200 quintali di dolciumi

6' di lettura

25/01/2024 - “In viaggio col Vulón: Fuori dalle righe…e dagli spazi!” è il tema dell’edizione 2024 del Carnevale di Fano, un’edizione che come sempre prevede tre grandi sfilate nelle domeniche del 28 gennaio, 4 e 11 febbraio e che avrà come ospite il direttore d’orchestra Beatrice Venezi (11 febbraio).

Ma le iniziative legate al Carnevale prenderanno il via già da venerdì 26 gennaio alle ore 17 al Cinema Masetti con la proiezione di film per bambini con merenda offerta.

Alle ore 18 a Palazzo Bracci Pagani inaugurerà invece la mostra “Le Cose”, idee, visioni ed oggetti tra cinema e arte. L’esposizione è a cura di Andrea Giomaro, l’artista che ha firmato il manifesto dell’edizione 2024, in collaborazione con Sabrina Bursi e Simone Ceppetelli, e sarà visitabile dalle 17.00 alle 19.00 fino al 4 Febbraio 2024.

Per chi, invece, ha voglia di iniziare il fine settimana con la buona cucina e l’animazione, l’appuntamento è alle ore 21 a Villa Piccinetti venerdì 26 e sabato 27 gennaio.

Sabato 27 gennaio alle ore 11 nuova esibizione della Musica Arabita a Fano Center dove è stata allestita anche una mostra dedicata alla banda più strampalata della città.

Alle 18, sempre a Palazzo Pagani, inaugurerà un’altra interessante e curiosa esposizione curata da Claudio Pacifici e che vede esposte decine e decine di gomme che fanno parte della collezione della Presidente dell’Ente Carnevalesca Maria Flora Giammarioli. “Una sgommata con la Presidente: 2000 gomme da cancellare” è il titolo della mostra aperta tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 17 alle 19.

Domenica la giornata clou con il Carnevale del bambini che inizierà alla ore 10 (ingresso gratuito) con la presenza straordinaria della Kinder Ferrero che in un’apposita area allestita nella zona Pincio terrà compagnia ai più piccoli per tutta la giornata con tanti giochi e dolciumi.

E sempre domenica si ritroveranno il “Carnevale di Fano” e “Una Grassa Domenica – Festa del Carnevale delle Forze di Polizia”, manifestazioni gemellatesi sulla scorta della collaborazione tra Ente Carnevalesca e Associazione ARGOS Forze di Polizia Not for Profit. Una delegazione romana sarà infatti presente nella nostra città capeggiata dal Segretario di Presidenza Nazionale Gianluca Guerrisi, al mattino sul palco di piazza XX Settembre e nel pomeriggio in viale Gramsci. La partecipazione mattutina al Carnevale dei Bambini porterà come contributo la condivisione del progetto “A scuola con legalità”, un percorso educativo e formativo destinato ai giovani ed agli studenti ideato e promosso dal Dipartimento Nazionale Cultura e Attività Sociali di ARGOS per diffondere con un linguaggio semplice la cultura della legalità e dell’educazione civica. La scaletta prevede anche l’inno del Carnevale, eseguito alla fisarmonica dal testimonial di ARGOS Maestro Professor Danilo Murzilli.

Alle ore 15, dopo i tre famosi botti, aprirà la parata una grande Scarpa Rossa scortata dai volontari dell’associazione Alba Rosa, associazione fondata da tutti ex appartenenti alle Forze di Polizia, con il fine di dare un aiuto concreto alle persone che si trovano esposte a rischio di violenza, il loro motto è: “dire basta non basta”.

Dopo questo carro, piccolo ma molto significativo, che dimostra l’attenzione del Carnevale a messaggi sociali importanti, avrà inizio la grande parata con la sfilata di ben 14 carri allegorici – da cui saranno lanciati nelle tre domeniche ben 200 quintali di dolciumi - a partire dal “Pupo” del maestro carrista Paolo Furlani, dal titolo “Chiamatemi Direttore”, e dedicato a Beatrice Venezi. Valeria Guerra, ha invece ideato (realizzazione Gommapiuma x Caso) un’altra novità, sempre di seconda categoria: “Jack in the box ovvero pupazzo a molla”, opera dedicata alle maschere italiane ed in particolare alle dieci maschere dei Carnevali d’Italia che fanno parte del memorandum per il riconoscimento del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO.

Il terzo carro nuovo di seconda categoria “Te dag el Brudet 2: la vendetta” è invece dedicato al Brodetto e alla Moretta, due prodotti tipici fanesi, e porta la firma di Matteo Angherà (realizzazione Carnival Factory): “In una lettura umoristica i classici ruoli si invertono mettendo in scena una simpatica ‘vendetta’ dove in questo caso sono i tipici pesci protagonisti della ricetta a farsi beffa dei cuochi ‘cucinandoli’ in succulente padelle. Vendetta portata a termine grazie anche all’ilarità ed eccitazione provocata dalla gustosa Moretta che i pesci sorseggiano con soddisfazione sotto gli occhi preoccupati dei maestri chef”.

Due i carri nuovi di prima categoria. “Il Mangiasogni” di Luca Vassilich (realizzazione Carnival Factory) che così lo spiega: “In questa società che ci vuole omologati, freddi, rapidi, produttivi e consumisti, è fondamentale essere ancora in grado di sognare. Concedersi il lusso di far volare la mente è un bellissimo atto di ribellione, significa rallentare e concedere alla nostra parte più emotiva e irrazionale la possibilità di esprimersi, trovando, forse, anche il coraggio di essere felici”. Mauro Chiappa (realizzazione Fantagruel) si è dedicato invece ad un tema di grande attualità come l’Intelligenza Artificiale abbinato ad un tormentone musicale con il carro “Ho visto l’A.I. che bacia lui…”. Ecco come spiega la sua scelta: “Il bacio è la prima e la più immediata delle emozioni umane. L’attimo di vertigine che si prova, prima e durante un bacio non è riproducibile da alcuna Intelligenza Artificiale per quanto essa evoluta. Solo gli esseri umani e in parte anche i nostri amici animali, la possono davvero provare. L’A.I. non potrà mai davvero provarla, o al limite lo farà da sola”. Sul palco adiacente alla scuola Corridoni suoneranno i “Senza Volto” band molto conosciuta e seguita dai giovanissimi. Sulla torretta della direzione l’immancabile Francesco Boiani e Augusto Alessi, i dj di Bobina Network.

Riproposta anche nel 2024 la lotteria del Carnevale che mette in palio, come primo premio, una crociera per due persone grazie all’agenzia Yougiara Travel. Per tutte le info, per l’acquisto dei biglietti e/o la sottoscrizione della tessera Carnevalesca che garantisce tanti vantaggi e l’ingresso ad 1 solo euro, è possibile visitare il sito www.carnevaledifano.com. o recarsi a Palazzo Bracci Pagani.

Novità importante dell’edizione 2024 è la possibilità di ingresso ridotto (escluso Box da 15 persone e tribune libere) anche per i possessori di un abbonamento annuale, mensile o settimanale regionale Trenitalia valido per raggiungere Fano e per tutti i possessori di un biglietto di corsa semplice regionale Trenitalia. Questo grazie all’accordo di co-marketing siglato tra Ente Carnevalesca e Trenitalia con quest’ultima che promuoverà il Carnevale di Fano sugli schermi delle emettitrici self-service del circuito regionale nelle regioni Marche, Abruzzo ed Umbria, sugli impianti video dei treni regionali (muniti di monitor di bordo) relativi ai servizi di competenza della regione Marche oltre che sul sito www.trenitalia.com e nella pagina Facebook di Trenitalia.