Fano: Maltempo 2023, al via le domande per richiedere il rimborso dei danni: tutti i dettagli

25/01/2024 - Al via le domande per richiedere il rimborso dei danni subiti a causa del maltempo a partire dal 16 maggio 2023. A comunicarlo è stato il Comune di Fano, rivolgendosi sia ai privati sia alle attività.

“Non ci sono stati indicati né un tetto massimo né dei tempi entro cui presentare le domande – ha fatto sapere l’assessore Cristian Fanesi -, e stiamo cercando di velocizzare il più possibile l’iter”. Intanto l’amministrazione comunale ha organizzato un incontro pubblico per informare i cittadini, previsto per martedì 30 gennaio alle ore 17 nella sede del CB Club Mattei della protezione civile, in via Campanella al Codma di Rosciano.

Nel frattempo è dato sapere che la domanda dovrà essere presentata dagli interessati o da un delegato munito di procura speciale – nel caso di un’abitazione anche da un affittuario, un comodatario e un usufruttuario - soltanto attraverso la piattaforma informatica ‘Cohesion Work Alluvione 2023’, dove sono presenti anche video tutorial e manuali di spiegazione (https://alluvione2023.regione.marche.it/). “È possibile fare domanda – si legge in una nota - per immobili ricadenti nel Comune di Fano relativamente agli eventi alluvionali 2023, e per i quali sia dimostrato, con perizia asseverata ovvero giurata (redatta da un professionista iscritto all’albo), il nesso di causalità tra i danni subiti e i citati eventi calamitosi”.

Tanti i danni subiti anche dal Comune, soprattutto in viale Piceno, nella zona Monte Giove e a Caminate. Si tratta in molti casi di frane e di strade da risistemare. Si sono rivelati necessari anche dei piccoli interventi nelle scuole. Per far fronte a tutto questo il governo ha assegnato a Fano 8 milioni di euro. “Una notizia davvero importante – ha evidenziato Fanesi - perché possiamo finalmente intervenire e adoperarci su numerosi fronti per risolvere le emergenze e le situazioni di pericolo che si sono verificate, soprattutto nelle aree periferiche”.

Segue il testo integrale dell’avviso per la richiesta del rimborso danni.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER I CONTRIBUTI ALLE IMPRESE E AI PRIVATI



Si informano tutti i cittadini che, a seguito dell’emanazione da parte del Commissario Straordinario per la Ricostruzione delle ordinanze inerenti al riconoscimento dei danni subiti dalle attività produttive e dalle abitazioni private danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal giorno 16 maggio 2023, è possibile presentare domanda per i contributi secondo le modalità indicate nelle ordinanze stesse.



Si tratta nello specifico di:



ORDINANZA 11/2023 MODALITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DEI DANNI ALLE IMPRESE PRIVATE

L’Ordinanza 11/2023 disciplina i criteri, le modalità e i termini per la determinazione, la concessione e l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100, alle imprese singole o associate titolari delle attività economiche e produttive ovvero agricole, con sede legale, sede operativa o unità locali, o che esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 e per le quali sia dimostrato, con perizia asseverata ovvero giurata, il nesso di causalità tra i danni subiti e i citati eventi calamitosi. Si sottolinea anche la presenza di FAQ ed Errata Corrige.

WEB-LINK: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze/elenco-ordinanze- 2023/



ORDINANZA 14/2023 MODALITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DEI DANNI AGLI IMMOBILI DI EDILIZIA ABITATIVA E RELATIVE PERTINENZE

L’ Ordinanza 14/2023 disciplina i criteri, le modalità ed i termini per la determinazione, la concessione e la erogazione dei contributi di cui all’articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100, agli immobili di edilizia abitativa e relative pertinenze situate nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 e per i quali sia dimostrato, con perizia asseverata ovvero giurata, il nesso di causalità tra i danni subiti e i citati eventi calamitosi.

Le disposizioni dell’ordinanza si applicano anche agli edifici che comprendono anche unità immobiliari non adibite ad uso residenziale, purché all’interno dell’edificio sia compresa almeno una unità immobiliare adibita a residenza. Si sottolinea anche la presenza di FAQ ed Errata Corrige.

WEB-LINK: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze/elenco-ordinanze- 2023/



ORDINANZA 20/2024 COSTI PARAMETRICI – ERRATA CORRIGE/INTEGRAZIONI ALL’ORDINANZA N.11 E ORDINANZA N.14

L’ Ordinanza 20/2024 disciplina i costi parametrici per la determinazione del contributo da riconoscere alle imprese agricole. Inoltre vengono inserite delle Integrazioni/Errata Corrige riguardo alle Ordinanze n.11 e 14.

WEB-LINK:https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze/elenco-ordinanze- 2024/



COME PRESENTARE LE DOMANDE

La domanda per ottenere i rimborsi deve essere presentata dagli interessati o da un loro delegato munito di procura speciale solo tramite la piattaforma informatica “Cohesion Work Alluvione 2023”. Sul Sito della Piattaforma sono presenti anche Video Tutorial e Manuali esplicativi.

WEB-LINK: https://alluvione2023.regione.marche.it/



È possibile fare domanda per immobili ricadenti in uno dei Comuni della Regione Marche dove si sono verificati gli eventi alluvionali 2023 (riconosciuti decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100) e per i quali sia dimostrato, con perizia asseverata ovvero giurata (i.e. redatta da un professionista iscritto all’albo), il nesso di causalità tra i danni subiti e i citati eventi calamitosi.



Per l’invio della domanda al sistema possono accedere:



da parte delle imprese (rif. Ordinanza n. 11/2023)

Il titolare o legale rappresentante;

Persona munita di procura speciale.



Da parte delle persone fisiche (rif. Ordinanza n. 14/2023)

Proprietario dell’immobile;

Usufruttuario/affittuario/comodatario dell’immobile;

Persona munita di procura speciale.



INCONTRO PUBBLICO INFORMATIVO - ALLUVIONE 2023

Il Comune di Fano al fine di fornire informazioni e/o chiarimenti ai cittadini circa le corrette modalità di compilazione e inoltro delle domande per i danni occorsi alle famiglie e alle Attività Produttive nel territorio comunale, organizzano un incontro pubblico:

MARTEDI’ 30 GENNAIO, Ore 17:00

Presso la sede del C.B. Club E. Mattei

Via Tommaso Campanella, 1

(AREA CODMA)

In caso di necessità di richiesta chiarimenti contattare il numero: 3494300967

Numero attivo Lunedì/Mercoledì/Venerdì dalle 9:00 alle 13:00 fino al 01/03/2024