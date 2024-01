I GD Marche costituiscono un Tavolo dedicato al tema del Lavoro

2' di lettura

23/01/2024 - I GD Marche hanno deciso di costituire un Tavolo dedicato al tema del Lavoro con a guida Filippo Bartolucci, consigliere comunale di Jesi.

Come primo atto abbiamo voluto indagare quale sia la conoscenza del mondo del lavoro tra i giovani,

creando un sondaggio ad hoc compilabile nelle nostre pagine. Questo sondaggio che ha diversi obiettivi: conoscere la situazione lavorativa dei nostri coetanei marchigiani, il tipo di contratto che hanno firmato, quali sono i diritti che meglio conoscono, quali conoscono meno e cosa migliorerebbero. In base alle risposte che riceveremo elaboreremo le eventuali proposte politiche. Prima tra tutti la formazione.



“I Giovani Democratici delle Marche hanno deciso di concentrarsi nuovamente sul tema del lavoro” afferma la segretaria Chiara Croce “a partire dagli emendamenti che abbiamo costruito insieme al Gruppo Consiliare PD al Piano regionale delle Politiche Attive del lavoro e che proprio ieri sono stati approvati.

Abbiamo proposto più attenzione sul tema della disoccupazione giovanile, anche con forme di sostegno all’autoimprenditorialità. Il contributo del PD Marche, dei suoi Consiglieri Regionali e di noi Giovani Democratici ha dato dignità ad un piano che altrimenti avevamo già giudicato come manchevole di qualsiasi idea e proposta.

Il sondaggio nasce proprio dall’idea di portare avanti altre proposte concrete, che possano aiutare i nostri coetanei. Se non ci occupiamo noi di questi temi, declinandoli in ottica giovanile, non lo farà sicuramente la destra al governo della nostra regione.”



Il lavoro è il principale vettore di democrazia, progresso e giustizia sociale: è l'unica materia prima del nostro Paese. Si è disgregato e deve essere ricomposto. Il Lavoro è un Soggetto politico. La politica, dunque, ha il compito di consolidare un legame strutturale con il mondo del lavoro e questo Tavolo cammina in tale direzione.