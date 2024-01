Definanziamento del servizio sanitario sanitario pubblico, Luca Santarelli (Rinasci Marche): “Basta precarietà dei contratti"

4' di lettura

23/01/2024 - “Servono nuove assunzioni stabili con contratti adeguati al valore e alla dignità della professione infermieristica; una stabilizzazione di tali rapporti di lavoro che troppo spesso ‘flessibili’ ma che diventano ‘precari’; borse lavoro con tirocini retribuiti agli studenti infermieri per rendere la professione più attrattiva, come ad esempio avviene in Regno Unito; limiti al ricorso di professionisti dall’estero che non rappresentano una soluzione così tanto a risparmio, perché sono soggetti a costi di formazione, provenendo da una cultura professionale diversa dalla nostra”.

Sono queste le priorità sintetizzate dal consigliere regionale di Rinasci Marche Luca Santarelli, intervenuto al convegno “Il definanziamento del servizio sanitario pubblico: un declino preannunciato”, organizzato dall’Associazione Medici Dirigenti Anao Assomed Marche e dal sindacato delle professioni infermieristiche Nursid Marche, e tenutosi venerdì scorso nella Sala Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona: “I temi trattati sono da sempre le nostre priorità di azione politica per la sanità su cui lavora il nostro Gruppo consiliare Rinasci Marche, unica forza civica e solidale della Regione – ha rimarcato Luca Santarelli – e li ribadisco in quest’occasione, e ancor prima, per la mia lunghissima esperienza professionale di infermiere che conosce a pieno questa realtà, perché espressi in termini del tutto condivisibili, quando si parla di ‘20 anni di tagli’, di un ‘indistruttibile’ tetto di spesa per il personale, mentre d’altra parte si indirizza denaro pubblico per gettonisti e cooperative, drenando risorse verso la sanità privata, anche laddove quella convenzionata sia diventata una necessità per far fronte alle emergenze che però sono radicate in decenni di malagestione”.

In merito alle condizioni e alla dotazione di personale infermieristico, ormai siamo dinnanzi ad un vero e proprio allarme: “Potremmo discutere dei numeri – ha aggiunto il consigliere regionale di Rinasci Marche – come di recente rimarcato anche dal sindacato Nursid, nel nostro Paese mancano 180 mila infermieri, e la carenza è strutturale, specie nelle regioni del Nord Italia, ma anche nelle Marche la situazione è molto critica. Secondo il dato della Corte dei Conti sono 65 mila gli infermieri in meno a livello nazionale, comunque, è difficile spesso quantificare il fenomeno, data la continua precarietà, e la grande incertezza che riguarda il presente e il futuro del personale infermieristico. Ma anche senza entrare nel dettaglio delle cifre, il Rendiconto 2022 della sezione regionale di controllo delle Marche della stessa Corte dei Conti certifica questa riduzione negli indicatori finanziari di spesa sanitaria; né si può pensare che sia stabile e così effettivo quell’incremento del finanziamento al sistema sanitario regionale tra 2021 e 2022 dovuto alla situazione pandemica, con assunzioni di personale sanitario dai turni massacranti ,dove è scritto contratto ‘flessibile’ ma si legge ‘precario’; sulle liste di attesa, poi, la stessa magistratura contabile ha sintetizzato che c’è: ‘nella Regione Marche un quadro in gran parte ancora insoddisfacente con percentuali di recupero delle prestazioni nettamente inferiori a quelle registrate nella media nazionale’ ”.

Così lo scenario della servizio sanitario pubblico è sempre più critico: “Dobbiamo pensare anche ai nostri giovani – ha concluso Santarelli – che sempre meno si avvicinano a queste professioni, o quando lo fanno, troppo spesso, vanno, all’estero, perché stati del Nord Europa e, più attualmente, paesi arabi li cercano e li pagano, e, aggiungerei, li stimano molto di più, mentre qui non valorizziamo i nostri professionisti della sanità pubblica. E questo mentre i pronti soccorso sono in grave emergenza di mancanza di personale; basti pensare ad Ancona, all’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche a Torrette, e all’ospedale di Senigallia. Allora ci si può domandare come continuare a garantire prestazioni sanitarie adeguate, specie nella cura dei pazienti più fragili, bambini e anziani. Per questo, un altro dato che va ribadito è che nelle Marche mancano circa 500 infermieri mentre ad oggi vi sono persino 700 precari da stabilizzare, che vivono in condizioni di snervanti rinnovi di pochi mesi; una grave questione che dovrebbe far ben riflettere quando si sente parlare spesso di burnout, delle pesanti conseguenze di stress psicofisico che riguarda ben il 33 per cento di questi lavoratori”.