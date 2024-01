Ancona: Giornata della Memoria, incontro pubblico in ricordo di Gino Bartali. Ospite la nipote del ciclista

2' di lettura

22/01/2024 - In occasione della Giornata della Memoria, il Panathlon Club di Ancona organizza con il patrocinio del Comune di Ancona e della Comunità Ebraica delle Marche un incontro pubblico, aperto alla cittadinanza, dal titolo “Il campione eroe: Gino Bartali. La storia di un Giusto”.

Ospite della serata, che si terrà il 24 gennaio presso l’Hotel Concorde dell’Aspio Terme alle ore 19:00, la nipote di Bartali, Gioia, che si occupa da tempo di perpetuare il ricordo, sportivo ed umano, del nonno.

Il popolare ciclista professionista -uno dei più grandi corridori italiani e mondiali di sempre, e grande avversario di Fausto Coppi- viene da alcuni anni ricordato per la sua attività a favore degli ebrei durante la seconda guerra mondiale per la quale nel 2013 è stato dichiarato Giusto tra le nazioni. E' solo dopo la sua morte che venne alla luce l’attività che portò avanti durante il conflitto mondiale: da varie testimonianze si apprese che nella canna della sua bicicletta, con cui percorreva il tracciato da Firenze ad Assisi per allenarsi, nascondeva documenti falsi da destinare agli ebrei per ricostituire una nuova identità e fuggire dall’Italia.

Nell'aprile del 2006 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi consegnò alla vedova di Bartali, Adriana, la medaglia d'oro al valore civile (postuma) allo scomparso campione per avere aiutato e salvato molti ebrei durante la seconda guerra mondiale. In seguito si venne a sapere che Bartali, durante gli ultimi mesi dell'occupazione tedesca, diede ospitalità alla famiglia di ebrei istriani dei Goldenberg in una cantina di sua proprietà. Il 7 luglio 2013 Bartali – si diceva- venne dichiarato Giusto tra le nazioni dallo Yad Vashe ed il 2 maggio del 2018 gli venne conferita la cittadinanza onoraria postuma di Israele in una cerimonia, alla presenza della nipote Gioia Bartali.

Modereranno l'incontro il giornalista Roberto Senigalliesi e Daniele Tagliacozzo- Comunità Ebraica.