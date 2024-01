Porto Recanati: "Affari Tuoi", Antonio e sua moglie Marika portano a casa 50mila euro

2' di lettura

20/01/2024 - Un partita piena di colpi di scena quella giocata da Antonio, meccanico di Porto Recanati, nella puntata di Affari Tuoi andata in onda venerdì 19 gennaio.

Affiancato dalla moglie Marika, il concorrente è stato sfortunatissimo nella prima parte, chiamando ben cinque pacchi rossi tutti in una volta. Se ne sono andati subito 300mila, 75mila, 5mila, 10mila e 20mila euro. È stata poi la volta di un pacco azzurro, quello da 75€, ma la tendenza non è cambiata poiché le altre chiamate sono state di nuovo "rosse". A questo punto della gara il “dottore” offre il cambio pacco. Antonio accetta coraggiosamente, deluso dall'andamento della partita. Lascia il 19 e prende il 14 della Sardegna.

Si va avanti con altre tre chiamate sempre molto sfortunate. Numerose le offerte del "dottore", la maggiore delle quali da 33mila euro, tutte rifiutate.

L'ultima offerta è di 33mila euro per un solo tiro. La coppia ancora una volta non accetta e va avanti. Purtroppo con la chiamata successiva perde anche i 200mila euro. L’offerta a questo punto scende a 10mila euro. In gioco 0, 20 e 50mila euro.

Il meccanico portorecanatese decide di giocarsi tutto nel finale. Va fino in fondo, apre il pacco che gli era stato assegnato all'inizio della puntata, il numero 19, e scopre che conteneva solo 20 euro. Restano in ballo il pacco da 0 euro e quello da 50mila euro. Come ultima possibilità il "dottore" propone un nuovo cambio pacco, ma Antonio e Marika rifiutano e fanno bene. Nel 14 ci sono i 50mila euro in gettoni d'oro. Un colpo grosso.

Antonio in lacrime per l'emozione abbraccia Amadeus così come sua moglie. La coppia torna a Porto Recanati con una bella vincita.