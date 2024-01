Fermo: Il Ct dell'Argentina Lionel Scaloni verrà presto a Magliano di Tenna per la sua cittadinanza onoraria

1' di lettura

21/01/2024 - Lo ha confermato nelle interviste rilasciate alla Gazzetta dello Sport e a Sky Sport

Magliano di Tenna. Fa decisamente effetto sentire un campione come Lionel Scaloni, Ct dell’Argentina Campione del Mondo, parlare del piccolo comune di Magliano di Tenna. Eppure lo ha fatto nei giorni scorsi in una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport e anche su Sport Sky. Alla domanda “quando verrà in Italia il CT ha infatti risposto : “ Presto. Il Sindaco di Magliano di Tenna mi aspetta per conferirmi la cittadinanza onoraria”.

Lionel Scaloni ha infatti origini nel piccolo borgo fermano da cui emigrarono i suoi avi. Nello specifico è il suo bisnonno Enrico Scaloni, ad essere nato a Magliano di Tenna da dove partì a inizi ‘900 per l’Argentina.

L’estate scorsa il Sindaco Pietro Cesetti , in collaborazione con i Sindaci di altri Comuni e altre associazioni che lo avevano aiutato a sbrogliare la intricata rete di parentele di Lionel, aveva dato notizia di questo importante legame tra il CT dell’Argentina e il territorio marchigiano e lo aveva invitato a venire a Magliano di Tenna per conferirgli la cittadinanza onoraria. Invito che Lionel ha preso sul serio e che ha quindi confermato pubblicamente di accettare.

Il Sindaco Cesetti è ovviamente entusiasta. “ Ci lavoriamo da una anno a questo avvenimento- commenta- Speriamo che venga verso Pasqua. Saranno coinvolti anche gli altri 4 comuni che hanno avuto gli altri avi di Lionel. Cioè: Montegiorgio, Montegranaro, Rotella e Tolentino. Sarà quindi un evento che darà lustro alle province di Fermo, Ascoli Piceno e Macerata. Ma, soprattutto, alle Marche intere.