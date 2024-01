Fine vita, Curti (Network “Ditelo Sui Tetti”): "The Care Day nelle Marche, momento di dialogo costruttivo"

4' di lettura

19/01/2024 - “Ieri abbiamo impugnato il megafono per inviare ai decisori regionali un messaggio di vita, per non abbandonare i fragili. The Care Day è la dimostrazione che questa sensibilità è ben radicata nelle varie aree italiane”.

Così l'Avvocato Domenico Menorello, portavoce del Network Ditelo sui tetti al termine di The Care Day, l'evento promosso contemporaneamente in nove regioni italiane per chiedere politiche sociali e sanitarie per consentire a tutti il “diritto a non soffrire”. L'iniziativa si è svolta ieri 18 gennaio presso le sedi dei Consigli Regionali di Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Toscana, Sicilia e Veneto alla presenza di molti referenti associativi e guidate da più di 100 relatori di altissimo pregio, tra giuristi, palliativisti, esponenti delle istituzioni, medici, che hanno animato relazioni basate su numeri e dati statistici. È stato un dialogo virtuoso con i decisori, spiegano gli Organizzatori, che ha avuto il pregio di far emergere un quadro in cui spicca la grande efficacia delle terapie palliative, in cui viene meno la cultura della morte.

Per quanto riguarda l’incontro nelle Marche, si è svolto nella Sala Bastianelli, a Palazzo delle Marche. “E’stato un momento di dialogo costruttivo, che ha ricevuto l’attenzione dei Consiglieri presenti. Con gli illustri Relatori, è stato possibile affrontare il delicato tema del fine vita a 360 gradi, da un punto di vista giuridico e normativo (Dott. Giacomo Rocchi, Presidente di Sezione della Suprema Corte di Cassazione), di efficacia delle cure palliative (Dott.ssa Rita D’Urso, Coordinatore Società Italiana di Cure Palliative Regione Marche e Dirigente Medico Oncologo Hospice "Il giardino del duca" Fossombrone) e bioetico (Dott. Paolo Marchionni, Direttore UOC Medicina Legale AST Pesaro Urbino), individuando, in conclusione, quanto si sia fatto e quanto ci sia ancora da fare nelle Marche, in tema di potenziamento delle cure palliative, e la non sussistenza della potestà legislativa in tema di fine vita in capo alle Regioni, bensì al Parlamento” - ha dichiarato l’Avvocato Curti, Referente del Network “Ditelo Sui Tetti” per le Marche.

“Ringraziamo tutti gli ospiti e Referenti associativi, tra cui il Dott. Stefano Ojetti, Segretario Nazionale dei Medici Cattolici e, soprattutto, i Consiglieri Regionali per la loro partecipazione e disponibilità e per aver accolto con favore la proposta di un appuntamento annuale, così da creare una fattiva e virtuosa energia tra il mondo associativo e i decisori regionali, i quali ci hanno, inoltre, chiesto di poter eventualmente essere auditi in Commissione ‘Sanità’, quando saranno affrontate le due Proposte di legge, presentate dal Pd in tema di fine vita, richiesta che ci onora” - ha concluso l’Avvocato Curti.

“Occorre sempre molta cura nell’affrontare temi di natura etica che, spesso e volentieri, si intersecano con momenti di sofferenza acuta delle persone. Anche per questo motivo il Seminario organizzato dal Network ‘Ditelo Sui Tetti’ ha trovato la condivisione della maggioranza di centrodestra a governo delle Marche, a partire dal nostro partito Fratelli d’Italia. Nelle Marche vi è molta attenzione alla terapia del dolore grazie alla presenza di 9 Hospice (Fossombrone, Loreto, Chiaravalle, Fabriano, Macerata San Severino, Montegranaro, Offida, San Benedetto), oltre al centro per le cure palliative pediatriche al Salesi. Si può fare di più, certamente. E siamo impegnati in tal senso per la nascita di almeno due ulteriori Hospice entro il 2025. Siamo, dunque, una delle Regioni all’avanguardia. L’assemblea legislativa delle Marche, probabilmente a breve, sarà chiamata a deliberare su alcune Pdl sul tema in questione, come recentemente avvenuto in Veneto. Per FdI e Lega è fondamentale che vi sia una normativa, auspichiamo nazionale e non frammentata a livello di ciascuna Regione, che abbia al centro la tutela della vita. Grazie ai progressi quasi giornalieri della scienza e, dunque, della medicina, crediamo che le cure palliative possano rappresentare la via maestra per portare sollievo e dignità a tutti coloro che affrontano momenti delicati e dolorosi”. Questa la dichiarazione congiunta del Capogruppo regionale di FdI, Simone Livi, del Consigliere regionale FdI, componente della IV commissione consiliare Sanità, Carlo Ciccioli, e del Vicecapogruppo regionale della Lega Mirko Bilò e della Consigliera Lega Linda Elezi.