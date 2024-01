Civitanova: La protesta degli agricoltori arriva anche a Civitanova, cortei con oltre 100 trattori

1' di lettura

19/01/2024 - La protesta degli agricoltori contro le politiche agricole europee arriva anche a Civitanova Marche.

Lunedì 22 gennaio, dalle 6 della mattina alla mezzanotte, le associazioni delle province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno manifesteranno lungo via Einaudi.

E' prevista la presenza di circa 100 trattori e di oltre 400 agricoltori.

Ogni due ore circa, un corteo partirà dal parcheggio del Palazzetto dello sport, percorrerà via Quintino Sella, via Einaudi fino alla rotatoria Paciotti per poi tornare di nuovo al parcheggio.

Durante tutta la giornata sono previsti rallentamenti al traffico sia lungo la strada provinciale sia all'ingresso dell'A14.