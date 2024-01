Senigallia: Il presidente Acquaroli sul post alluvione 2022, "Chiederemo nuove risorse dopo aver speso tutte quelle che abbiamo"

3' di lettura

18/01/2024 - “Le risorse che sono state stanziate dal Governo per far fronte all'emergenza dell'alluvione del settembre 2022 vanno rendicontate e solo quando avremo speso tutti i 400 milioni di euro che ci sono stati assegnati vedremo cosa è rimasto ancora da fare e su quella base faremo nuove richieste”.

E' quanto affermato dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli intervenuto giovedì pomeriggio all'incontro pubblico organizzato dal Rotary Club di Senigallia sul tema “La ripartenza del territorio di Senigallia dopo l'alluvione del settembre 2022” che si è tenuto nella sala consiliare. “Se facciamo stanziare nuove risorse che non siamo in grado di spendere in questo momento, perchè ne abbiamo ancora altre, le sottraiamo ad altri interventi contingenti -ha affemato il Governatore- Le nostre priorità ora sono l'azione di ricostruzione e la messa in sicurezza del fiume. Il rischio zero non esiste ma il territorio ci ha messo di fronte ad emeregenze i cui impatti devono essere mitigati. Vogliamo dare garanzie a questo territorio. Come Regione stiamo investendo oltre 7 milioni all’anno per la manutenzione dei fiumi, specie Misa e Nevola, quando in tutto il quinquennio precedente al nostro mandato le risorse totali erano 5/6 milioni”.



Presente all'incontro, voluto dal Rotary come “momento di riflessione sulle esigenze del territorio e sugli elementi guida per la ripresa economica, con particolare attenzione alla dinamica imprenditoriale”, come ha spiegato il Presidente del club Mauro Bigelli, anche il Presidente dei Confindustria Ancona Pierluigi Bocchini. “Non aver fatto le vasche di espansione per trent'anni è stato un errore, ora si faranno? -chiede Bocchini- Con la buona volontà si può rimediare ad alcune scelte sbagliate anche sfruttando la filiera diretta che c'è in questo momento tra la Regione e Governo, altri errori invece sono irrimediabili e come imprenditori dobbiamo spesso prendere decisioni onerose come quelle di spostare le aziende dalle zone industriali”.

Le vasche di espansione, ora delle vasche di laminazione, si faranno, secondo quando assicurato dal vice commissario all'emergenza Stefano Babini. “Due vasche di laminazione sono in fase di progettazione a Ponte Lucerta, una è in corso di realizzazione a Bettolelle e stiamo valutando un suo ampliamento -puntualizza Babini- Le altre vasche da Bettolette a Senigallia sono più complicate e impattanti (ma risolutive) e vanno portate avanti insieme all’Autorita di Bacino. I soldi per le progettazioni ci sono e per avere tempi certi sull’affidamento dei lavori stiamo portando avanti un accordo di programma con le imprese. Contiamo di affidare i lavori entro 2024, alcuni avranno una durata di uno e due anni mentre gli altri vanno dai tre ai cinque”.

A garantire di vigilare sul rispetto delle promesse fatte dagli enti sovraordinati è stato il sindaco Massimo Olivetti. “La nostra città è costruita dentro un fiume e per la sua messa in sicurezza servono interventi rivoluzionari -ha concluso il primo cittadino- Abbiamo tante criticità ma il problema principale è che l’acqua non arrivi a Senigallia, per questo servono opere idrauliche che preservino la città perché spostare le case è quasi impossibile. Vigiliremo, ma intanto sappiamo che per la prima volta le risposte sono arrivate con una certa celerità”.