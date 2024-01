Putzu (FDI) replica a Mangialardi: "Alle fantasie del PD la Giunta risponde con i numeri record sul turismo"

2' di lettura

18/01/2024 - Il capogruppo del Pd, Maurizio Mangialardi, dimostra ancora una volta di vivere su Marte.

Non solo la forza oggettiva dei numeri azzera tutte le critiche relative alla innegabile crescita del turismo nelle Marche, che tiene sui numeri record stabiliti già lo scorso e cresce sul mercato internazionale, ma suscitano ilarità le accuse rivolte alla Regione riguardo all’utilizzo del testimonial, Roberto Mancini, figura che già da mesi, a seguito delle scelte professionali, si era deciso di dedicare maggiormente alla promozione estera. Nessuna novità, dunque. Quella di Mancini era già prima una figura internazionale e il suo nuovo ruolo rafforza sicuramente la sua immagine all’estero. Per questo in tutte le fiere del 2023 ed anche quelle già svolte o programmate nel 2024, e in generale nelle attività di promozione turistica internazionale, la figura di Mancini resta centrale e ci consente di rafforzarci nel mercato estero. Come nell’ultima fiera olandese a Utrecht, svoltasi a gennaio. Tanto che, infatti, nel 2023, sono aumentati di circa il 10% i turisti stranieri nelle Marche. Dati incontrovertibili che smentiscono puntualmente le accuse fantasiose del PD. Mai il turismo nelle Marche ha raggiunto questi livelli e loro di contro chiedono che il Presidente lasci la delega, un paradosso.

Ricordo inoltre a chi ci critica che mentre con Mancini le Marche possono promuoversi in tutto il mondo, quando governava la sinistra scelse Dustin Hoffman come testimonial, con i diritti d’immagine validi solo per l’Italia, e ad un costo molto maggiore, se consideriamo che fu utilizzato per una sola campagna. Mangialardi forse ha dimenticato l’enorme esborso di soldi pubblici per la campagna pubblicitaria con l’attore americano. La Regione guidata dal presidente Acquaroli, insieme all’Atim, sta lavorando giorno dopo giorno per rilanciare l’immagine e l’offerta turistica delle Marche, con campagne diversificate sui diversi target, per ampliare sempre di più la platea di visitatori che scelgono la nostra regione.

Quello che ci tranquillizza però è la certezza che i marchigiani alle parole e alle false accuse preferiscono i fatti e i numeri che stanno raccontando una storia molto diversa da quella che vuole raccontare il PD delle Marche.