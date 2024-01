Senigallia: Fai un salto nelle Marche! Nella campagna social con Gianmarco Tamberi anche le immagini di Senigallia

1' di lettura

17/01/2024 - È iniziata lunedì 15 gennaio, la diffusione della campagna social di promozione della Regione Marche con il social ambassador Gianmarco Tamberi, campione del mondo e campione olimpico di salto in alto e marchigiano doc.

“Arte e cultura”, “Benessere”, “Escursioni e natura”, “Enogastronomia” e “Borghi incantevoli” sono i topic principali degli spot che si alterneranno per raccontare l'offerta turistica della Regione.

E tra le città promosse dalla presenza di Tamberi spicca anche Senigallia e la sua Rotonda a Mare.

I prossimi mesi, sui canali social della Regione e di Gianmarco Tamberi saranno pubblicati nuovi video promozionali e nuovi scatti realizzati in cinque località marchigiane, una per provincia, che raccontano le bellezze delle Marche.

Un invito a fare “un salto nelle Marche” 365 giorni all'anno, non solo per il mare, ma anche per la storia, la natura e la enogastronomia.



Scomparso invece dai video promozionali l'ex ct Roberto Mancini. Il direttore dell'Atim (Agenzia per il Turismo e per l'Internazionalizzazione delle Marche) Bruschini rassicura sul fatto che verrà coinvolto per altri progetti, anche se al momento non c'è traccia.