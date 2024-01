Innovazione in chirurgia robotica: l'esperienza all'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche

3' di lettura

17/01/2024 - L’evento del 19 Gennaio 2024 dal titolo “La chirurgia robotica: una scelta di qualità per la salute dei cittadini”, organizzato dalla Clinica Chirurgica Generale e D’Urgenza diretta dal Prof. Mario Guerrieri, rappresenta un’occasione per esplorare l’impegno dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche nell’ambito della chirurgia robotica e il suo impatto sulla salute dei cittadini.

L'azienda è stata tra i pionieri nell'adozione della tecnologia robotica, con l'installazione del primo sistema Da Vinci Standard nel lontano 2003 ed in ordine di tempo, è stata la terza azienda sanitaria italiana ad avvalersi del sistema robotico per la chirurgia mininvasiva Da Vinci .

Il Direttore della Clinica Chirurgica Generale e d’Urgenza, Prof. Mario Guerrieri specifica: “Nel corso degli anni, l’AOUM ha costantemente mantenuto una posizione di leadership, aggiornando la piattaforma tecnologica con i modelli Da Vinci SI nel 2014 e Da Vinci XI nel 2020. Il Da Vinci XI rappresenta attualmente la massima espressione di tecnologia nella piattaforma robotica Intuitive, attestandosi come un punto di riferimento nella medicina robotica. In questo contesto, intendiamo condividere le nostre esperienze, ispirare ulteriori investimenti clinici e di ricerca all'interno dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e definire nuove opportunità per il futuro nel campo medico. A questo proposito – prosegue il Prof. Mario Guerrieri - la formazione dei giovani chirurghi, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, rappresenta un elemento fondamentale della nostra missione ospedaliero-universitaria. Questi giovani medici sono i futuri custodi della medicina e il nostro impegno nella chirurgia robotica svolge un ruolo cruciale nell’educare e preparare questa nuova generazione di professionisti”.

Gli fa eco il Dr. Giuseppe Miranda – Responsabile della Struttura Semplice di Chirurgia Robotica : “La nostra attività in chirurgia robotica si estende a moltissime discipline chirurgiche, comprendendo interventi in chirurgia generale, urologia, chirurgia epatica, toracica e pediatrica. Questa diversità di applicazioni ha dimostrato la versatilità e l’ efficacia dell’uso della tecnologia robotica all’interno della nostra Azienda. I benefici derivanti dall'uso della chirurgia robotica sono inequivocabili. I pazienti che hanno avuto l'opportunità di sperimentare questa innovativa modalità di trattamento hanno giovato di molti benefici tra cui minor trauma, degenza abbreviata, riduzione dell'uso di analgesici e minori trasfusioni. L’ attività in chirurgia robotica si estende a moltissime discipline chirurgiche, comprendendo interventi in chirurgia generale, urologia, chirurgia epatica, toracica , pediatrica e chirurgia ginecologica ”.

“Questa giornata – aggiunge il Direttore Generale dell’AOUM, Armando Marco Gozzini - mira a discutere i progressi tecnologici ottenuti nel campo della chirurgia robotica, che hanno permesso di raggiungere standard di cura di eccellenza, riconosciuti anche dai dati ministeriali dell’AGENAS a cui non vogliamo rinunciare ”.

L’evento costituirà un momento di condivisione di conoscenze e visioni, un’occasione unica per esplorare come l’innovazione nella chirurgia robotica possa influenzare positivamente la salute dei cittadini.

