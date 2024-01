CONFAPI INDUSTRIA ANCONA e CONFAPI MARCHE incontrano il Prefetto di Ancona

3' di lettura

17/01/2024 - Visita al Prefetto Saverio Ordine da parte del Presidente di CONFAPI INDUSTRIA ANCONA Mauro Barchiesi, e il Presidente di CONFAPI MARCHE Giorgio Giorgetti, con il Direttore di CONFAPI INDUSTRIA ANCONA, Michele Montecchiani per approfondire gli impegni dell’Associazione, punto di riferimento per le PMI del territorio, per promuovere le piccole e medie imprese dell’ecosistema imprenditoriale marchigiano, di cui oltre 400 sono associate a CONFAPI MARCHE.

L’incontro che si è svolto il 16 gennaio 2024 presso la Prefettura di Ancona, si inserisce nell’ambito della collaborazione che caratterizza i rapporti di CONFAPI con gli organi territoriali del Ministero dell’Interno, e che nel periodo più recente si è concretizzata nella sottoscrizione del “Protocollo di Legalità”, volto a estendere su base volontaria, il sistema delle verifiche antimafia al settore dei rapporti economici tra privati. «L’Associazione, oltre a promuovere una cultura della legalità, si è dotata di uno strumento tecnico per prevenire le infiltrazioni mafiose, attenzionando così la filiera di cui le aziende virtuose devono essere protagoniste», ha spiegato il Presidente di CONFAPI MARCHE Giorgio Giorgetti.

«Per sostenere in modo efficace le PMI del nostro territorio dobbiamo tenere conto dei cambiamenti in atto che interessano gli scenari di mercato: l’obiettivo è quello di continuare a produrre iniziative e studiare opportunità di sviluppo che consentano di intercettare trend ed evoluzioni in atto, in massima collaborazione con l’azione propulsiva e di indirizzo della Prefettura», ha evidenziato Mauro Barchiesi, Presidente di CONFAPI ANCONA.

Ulteriore tema affrontato nel corso dell’incontro è stato quello relativo alla sicurezza per le piccole e medie imprese che operano nella regione. «E’ un argomento di fondamentale importanza: nella nostra Associazione è sempre massima l’allerta anche nei confronti di segnalazioni, così come alta è l’attenzione che deve essere riservata al tema da parte di imprenditori e stakeholder del territorio. In questo senso è emblematico il valore della collaborazione con la Prefettura in merito alle funzioni proprie nel campo dell’ordine e della scurezza pubblica, e anche grazie al suo ruolo di motore della vita economica e sociale della provincia, per garantire una positiva crescita del nostro tessuto imprenditoriale di fronte alle sfide emergenti», ha concluso il Direttore di CONFAPI ANCONA Michele Montecchiani, al termine della visita al Prefetto Saverio Ordine.

CONFAPI INDUSTRIA ANCONA è l’Associazione delle piccole e medie imprese che offre alle aziende soluzioni concrete attraverso un dialogo aperto e continuo tra differenti stakeholder. A livello nazionale, l’Associazione aderisce alla Confederazione Nazionale della Piccola e Media Industria, impegnata nella tutela degli interessi delle PMI, colonna portante del sistema produttivo, anche attraverso la stipula dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. In corrispondenza con i livelli nazionali e regionali, per tutelare gli interessi settoriali e sostenere le politiche a favore delle “forze industriali”, CONFAPI INDUSTRIA ANCONA ha costituito localmente le Unioni di Categoria e i gruppi di interesse.