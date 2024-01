Lavori A14 Marche sud, Benvenuti Gostoli (FDI) interroga il MIT in Commissione VIII alla Camera e anticipa un nuovo sopralluogo

1' di lettura

16/01/2024 - Il monitoraggio dei lavori sul tratto Autostradale A14, il rispetto del cronoprogramma e la garanzia di livelli adeguati di sicurezza per la viabilità nel tratto autostradale interessato sono stati oggetto martedì dell'interrogazione a risposta immediata in Commissione VIII della Camera dei Deputati da parte dell'On. Benvenuti Gostoli.

Il Viceministro del MIT Bignami ha risposto che nell'ambito dell'attività di coordinamento, il MIT ha promosso l’istituzione di un tavolo tecnico di coordinamento interregionale e ha chiesto al concessionario di comunicare con cadenza periodica la pianificazione dei cantieri sull'A14, fornendo un calendario trimestrale delle lavorazioni diurne e notturne previste. All’esito delle richieste del MIT il concessionario ha ridotto l’impatto dei cantieri sulla viabilità, incrementando le lavorazioni in orario notturno, ha potenziato la segnaletica presente, anche con l’inserimento di bande sonore di segnalazione dei cambi di carreggiata e con l’installazione di rilevatori di velocità a tutela della sicurezza viaria.

E' stato confermato altresì l'impegno del MIT a monitorare il prosieguo dei lavori e l'adozione di misure volte a conciliare la presenza dei cantieri stradali con l'esigenza di mobilità dell'utenza stradale.

Il deputato Benvenuti Gostoli si è detto soddisfatto della risposta e delle iniziative assunte dal Ministero, definendole “rassicuranti e confortanti”, annunciando in ogni caso un prossimo sopralluogo della Commissione VIII sulla tratta in questione, per rispettare l’impegno preso e mantenere una costante e adeguata attenzione delle Istituzioni parlamentari sul tema.

Così dichiara l'On. Stefano Benvenuti Gostoli, deputato marchigiano e componente della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera.