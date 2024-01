Pesaro: Pesaro 2024 pronta ad accogliere Mattarella, Ricci: "Ci siamo, una grande giornata di identità pesarese e marchigiana"

17' di lettura

15/01/2024 - La Vitrifrigo Arena si prepara per accogliere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sabato 20 gennaio aprirà, ufficialmente, lo straordinario anno della Capitale italiana della Cultura.

Una giornata inaugurale di Pesaro2024 pensata come una festa della città, aperta a tutte le generazioni. Con grandi ospiti, musica, arte, spettacoli e dj set che si alterneranno al palazzo dello sport di via Gagarin dalle 11 del mattino a tarda notte. “Una giornata che aspettiamo da mesi e rincorso da anni e finalmente ci siamo – ha detto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci - . Sabato 20 gennaio sarà una data storica per la città e per tutto il territorio, sia perché darà il via ufficiale a Pesaro 2024, sia perché mai, nella storia delle cerimonie inaugurali della Capitale italiana della Cultura, si era scelta questa modalità. Abbiamo chiesto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella di cambiare format, perché volevamo fare un avvio popolare. Abbiamo scelto la Vitrifrigo Arena, ringrazio Aspes per lo sforzo organizzativo, ed è incredibile la partecipazione che si è scatenata attorno a questo evento”. Ad oggi sono infatti quasi 7.5mila le persone prenotate alla Vitrifrigo Arena per la cerimonia in programma la mattina del 20 gennaio, “vista la grande richiesta abbiamo deciso di aprire altri due settori, circa 500 posti, prenotabili su Vivaticket. Andiamo verso il sold put, perché Mattarella riempie il palazzo dello sport come una rockstar – continua Ricci -. Sabato sarà una grande giornata dell'identità pesarese e marchigiana, ma sarà anche una grande giornata di orgoglio nazionale, attraverso la cultura come elemento fondamentale per promuovere il nostro territorio”. Poi un’anteprima: “stiamo cercando di portare il presidente Mattarella a Vallefoglia, il primo dei Comuni che sarà Capitale per una settimana, per l’inaugurazione del nuovo teatro. Ma su questo seguiranno aggiornamenti”. Poi: “siamo carichi ed entusiasti, sappiamo di avere un anno molto impegnativo, ma siamo convinti che non potevamo iniziare in un modo migliore”. Infine: “Ringrazio la Prefettura e tutte le Forze dell'Ordine perché dietro questa organizzazione c’è un lavoro pazzesco”. E “gli sponsor, invito le aziende con le quali abbiamo trattative aperte ad essere della partita, perché è una grande opportunità per tutti”.

Tra gli spettatori alla Vrtrifirgo Arena circa 2mila studenti degli istituti della provincia di Pesaro e Urbino, i 100 VolontarX, dai 16 ai 99 anni, arrivati dalla provincia e non solo per essere protagonisti di questo e dei prossimi eventi della Capitale. Ancora la stampa, con un centinaio di giornalisti già accreditati in arrivo da tutta Italia per riportare con parole, immagini e servizi tv le emozioni e gli ospiti presenti all’Astronave. Una mattinata che sarà racconta attraverso la diretta televisiva prevista, a partire dalle 11.30, su RaiTre, e nei servizi che la stampa internazionale, nazionale e locale realizzerà su Pesaro 2024, “live” dall’Arena e per tutto l’anno della Capitale.

“Davvero emozionante essere qui ad una conferenza molto partecipata che mostra quanta voglia ci sia di fare bene e di fare tutti insieme. C’è tanto capitale diffuso attorno a questo progetto, per questo vogliamo dividere questa giornata con i partner istituzionali e con i partner che hanno deciso da subito di essere sostenitori di questa impresa e i tantissimi soggetti attuatori che sono dietro i progetti. Lo ricordo ancora, stiamo costruendo non fuochi d’artificio ma vogliamo fare ardere un fuoco olimpico che duri nel tempo e faccia crescere il territorio – vedi il progetto 50x50 Capitali al quadrato che coinvolge i 50 comuni della provincia -, come accaduto a Matera nostro esempio. Annuncio l’iniziativa preziosa della Camera di Commercio delle Marche che vedrà uno stand nei 5 giorni del Festival di San Remo ciascuno dedicato alle 5 province marchigiane, un’occasione importante di visibilità per Pesaro 2024”, così il vicesindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini, durante la conferenza stampa di questa mattina “un momento per incontrarci con tutti i soggetti che lavoreranno con noi qui sul territorio, dopo il momento del 6 dicembre a Roma – ha sottolineato il direttore generale di Pesaro 2024 Silvano Straccini -. Quest’anno si porta a frutto il lavoro di più di un anno. Oggi si inizia ufficialmente l’anno con un calendario fitto fatto di oltre 1000 appuntamenti, una ricchezza tra cui scegliere molte proposte”.

Chiara Biondi assessore alla cultura della Regione Marche: “Oggi è una giornata importante che dà l’avvio ufficiale al Pesaro 2024, un progetto che ci rende particolarmente orgogliosi. Sicuramente è stato vincente perché ha un connubio perfetto tra natura e cultura, abbinamento che nella nostra regione è benissimo rappresentato. Un progetto innovativo che ha saputo mettere in rete tutti i comuni della provincia e che avrà ricadute importanti che non si fermeranno con il 2024 ma andrà oltre; per questo non poteva mancare il sostegno della Regione, un sostegno anche economico (1 milione di euro). La città di Pesaro ha tantissimo da raccontare a proposito di cultura, le tantissime eccellenze potranno essere valorizzate al meglio in questo anno e sarà un’opportunità per l’intera regione”.

L’intervento del direttore artistico di Pesaro 2024 Agostino Riitano: “Oggi non manca una dose importante di emozioni perché siamo riusciti a centrare una serie di obiettivi che ci eravamo dati. Per la giornata di sabato abbiamo pensato di sintetizzare i valori e le modalità che hanno contraddistinto il nostro lavoro in tutti questi mesi. Dunque la cerimonia sarà improntata allo spirito profondo del nostro progetto e cioè le relazioni tra natura, arte e tecnologia. Lo facciamo con artisti che ci hanno portato fortuna come l’Orchestra Olimpia molto impegnata sul tema del multiculturalismo. Ci verrà in aiuto anche la poesia per comprendere la natura dell’uomo e l’universo con Mariangela Gualtieri, poetessa tra le più significative del panorama nazionale. E poi il tema della partecipazione culturale che è stato molto importante nel progetto e la cittadinanza da vivere come partecipazione culturale. E così i più di 7.000 cittadini presenti sabato saranno protagonisti di una performance dello studio Ouchhh attraverso una mega video proiezione che prenderà forma alla Vitrifrigo Arena grazie ai cartoncini che il pubblico riceverà all’ingresso, un grande lavoro collettivo come collettivo è stato tutto il metodo di Pesaro 2024”.

Scaletta della mattinata - Cerimonia di inaugurazione di Pesaro2024

Apertura cancelli a partire dalle 8.30, entrata consentita fino alle 10.30. I cittadini in possesso del tagliando (ottenuto tramite Vivaticket, biglietteria Teatro Rossini e Tipico.Tips) potranno accedere alla Vitrifrigo Arena, muniti di carta d’identità (SENZA DOCUMENTO NON SI ENTRA). Nei prossimi giorni verrà comunicata la fascia oraria ufficiale entro la quale sarà consentita l’entrata per assistere alla cerimonia. Per agevolare i controlli e favorire un accesso ordinato, senza congestionare gli ingressi, si consiglia di raggiungere la Vitrifrigo Arena con qualche minuto d’anticipo rispetto agli orari di chiusura cancelli che verranno indicati. L’ingresso dei cittadini e l’attesa dell’inizio della cerimonia sarà “accompagnato” da un momento di intrattenimento musicale (dj set e esibizioni delle bande della provincia).

Su il sipario alle 11, a quell’ora Paolo Bonolis lancerà intrattenimento musicale. La cerimonia di inaugurazione di Pesaro2024 si aprirà con l’Orchestra Olimpia di Pesaro, formazione tutta al femminile, nata nel 2018 da un’idea di Roberta Pandolfi e Francesca Perrotta, è costituita interamente da donne; promuove il diritto agli studi musicali senza distinzione di genere, la divulgazione del repertorio femminile e il rispetto dei diritti umani attraverso concerti ed eventi, seminari, conferenze, lezioni-concerto. Ed è “Un po’ il portafortuna di Pesaro 2024 – ricorda Vimini - perché protagonista dell’audizione con la quale abbiamo ottenuto il titolo di Capitale italiana della cultura”. La formazione composta da 50 elementi, diretta da Francesca Perrotta, avrà il compito di accendere la mattinata a partire dall’Inno d’Italia suonato alla presenza del Presidente Mattarella seguito dalla Sinfonia da "La Gazza Ladra" di G. Rossini e da "In the Hall of the Mountain King" dalla Suite op. 46 del Peer Gynt di E. Grieg.

Al momento musicale seguiranno i saluti istituzionali, con il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, il presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’assessore alla Bellezza Daniele Vimini, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Non mancheranno i saluti di una testimonial speciale della Capitale italiana della Cultura, la senatrice Liliana Segre, “che in questi anni – ha commentato Ricci - non ha mai smesso di dimostrare l’amore e il legame profondo che la lega a Pesaro, città, che la accoglie sempre con grande onore”. Sarà poi la volta di Mariangela Gualtieri, poetessa tra le più sensibili e apprezzate della scena contemporanea, reciterà brani dalla sua “Esortazione urbana e planetare”, riflessione potente e luminosa su presente e futuro (nata su invito del Comune di Bologna nell’ambito del progetto “Discorso d’artista” per il Capodanno 2024). Ancora l’intervento del direttore artistico Agostino Riitano, che racconterà “la natura della cultura” di Pesaro2024. E la videoperformance che coinvolgerà il pubblico: "The Human Cell ATLAS " a cura di Ouchhh in collaborazione con il CERN di Ginevra. Nata dall’idea di creare un autoritratto artistico dell'umanità con l'intelligenza artificiale e i big data, il Progetto ha riunito una comunità internazionale di biologi, clinici, tecnologi, fisici, scienziati computazionali, ingegneri del software e matematici. Questa comunità di scienziati con competenze diverse ha condiviso l'obiettivo comune di creare una mappa di riferimento completa di tutte le cellule umane come base per la comprensione della salute umana e per la diagnosi, il monitoraggio e il trattamento delle malattie. Un esempio di sviluppo del tema del dossier di Pesaro 2024, la natura della cultura, relazione tra arte, natura e tecnologia. Ouchhh è un collettivo creativo multidisciplinare con sede principale ad Istanbul e collaborazioni a Los Angeles, Vienna, Barcellona, Parigi, Londra e Berlino. Ha creato circa 75 progetti di arte pubblica in tutti i continenti. I lavori dello studio hanno ricevuto numerosi riconoscimenti e premi in ambito internazionale.

Infine Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Programma del pomeriggio - Pesaro in festa con Max Gazzè, l’Orchestra Casadei e Rosa Chemical

La giornata di festa, “proseguirà a fasce orarie, secondo gusti generazionali. Entrata libera fino a esaurimento posti, senza prenotazione, dalle 16, per partecipare al concerto di Max Gazzè (gratis). Dall’ora di cena, alle 20 (con ingresso dalle 19), si ballerà con l’Orchestra Casadei (gratis). Poi la festa per i più giovani Once a Year, con Rosa Chemical (a pagamento, dalle 23.00; ingresso dalle ore 22.30) e dj importanti, convocati alla Vitrifrigo Arena dalle principali realtà dell’intrattenimento locale e nazionale per celebrare la cultura e il divertimento dando spazio ai giovani”. Biglietti per la serata su: https://www.ticketsms.it/it/event/Rosa-Chemical-Once-a-Year-Vitrifrigo-Arena-Pesaro-2024-01-20

Area Food and Beverage

All’esterno della Vitrifrigo Arena sarà allestita un’area coperta food and beverage, aperta dal mattino, dove si potranno degustare anche i prodotti tipici del territorio.

Servizio navette

La mattina: attivo il servizio navetta gratuita dal centro dalle 8.30 alle 9.30 ogni 15 minuti, dal parcheggio San Decenzio e zona mare.

San Decenzio 8:30 8:45 9:00 9:15 Viale Trieste Sud 8:35 8:50 9:05 9:20 P.le della Libertà 8:38 8:53 9:08 9:23 Viale Trieste Nord 8:40 8:55 9:10 9:25 Vitrifrigo Arena 8:50 9:05 9:20 9:35

La sera: ci saranno navette verso il centro storico di Pesaro, Fano, Urbino. Nei prossimi giorni gli organizzatori comunicheranno il percorso.

Informazioni di servizio

Qualora i cittadini in possesso di biglietto fossero impossibilitati a partecipare alla cerimonia e volessero "liberare" il tagliando occorre: per chi l'ha ottenuto tramite Vivaticket, scrivere a: biglietterie@amat.marche.it indicando nell'oggetto della mail “Rinuncia Cerimonia inaugurale Pesaro 2024” e indicando i dati del biglietto. Chi lo ha ritirato nella biglietteria del Teatro Rossini o presso Tipico.Tips dovrà restituirlo negli stessi luoghi. Chi, invece, è in possesso di un doppio biglietto e desidera cederne uno ad un’altra persona potrà farlo nei seguenti modi: se il tagliando è stato ritirato alla biglietteria del Teatro Rossini o presso Tipico.Tips, dovrà recarsi nel luogo stesso, e chiedere il cambio del nominativo (indicando i dati della persona che lo sostituirà) per ottenere il nuovo tagliando. Chi deve cedere il tagliando prenotato tramite Vivaticket deve accedere alla piattaforma https://www.vivaticket.com e cliccare il tasto "Cambio nominativo" indicando il nuovo nome e cognome e i dati del/la sostituto/a.

