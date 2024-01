Latini: "Urgente prorogare le agevolazioni fiscali nelle Zone Franche Urbane"

2' di lettura

15/01/2024 - Un intervento sul Governo e presso la Conferenza Stato Regioni perché siano individuate le misure più opportune e fondi a sostegno ai Comuni della Zona Franca Urbana nata in seguito al sisma del 2016, prorogando anche per il 2024 le agevolazioni fiscali e contributive previste.

E’ l’impegno che, con un mozione specifica, il Presidente del Consiglio regionale delle Marche Dino Latini chiede alla giunta regionale. Una richiesta che interessa da vicino le aree colpite dal terremoto di sette anni fa ed in particolare i territori a sud delle Marche: “L’Istituzione delle Zone Franche Urbane (Zfu) hanno infatti rappresentato un incentivo - spiega Latini - per attrarre investimenti e promuovere lo sviluppo delle aree degradate e devastate dai sismi. Questa misura è già stata adottata con successo in altre regioni italiane colpite da calamità naturali ed ha dimostrato di poter apportare importanti benefici in termini di rilancio delle attività produttive, creazione di nuovi posti di lavoro e ripopolamento delle aree rurali”. Il Presidente Latini chiede quindi la proroga delle agevolazioni fiscali “anche perché la Zona Franca Urbana prevede proprio una serie di utili esenzioni per attività commerciali, imprese e professionisti che hanno sede nei comuni del cratere sismico, garantendo soprattutto nei piccoli centri la liquidità economica necessaria ad affrontare le notevoli difficoltà dovute al grave evento verificatosi nel 2016”.

Per sostenere l’economia delle zone del cratere, specifica Latini, “occorre accompagnare attivamente le imprese, e in particolare quelle di recente creazione, investendo in queste aree: un fattore necessario per contrastare lo spopolamento che investe i territori sconvolti anche economicamente dal sisma. La misura in questione ha dimostrato, dice il Presidente Latini, “di essere estremamente efficace nel sostenere l'economia locale e migliorare le condizioni di vita delle comunità coinvolte e senza la proroga della Zona Franca Urbana – conclude il Presidente del Consiglio regionale - si corre il rischio di perdere nuove opportunità di investimento, con conseguenti ripercussioni negative per l'occupazione e lo sviluppo economico delle aree urbane interessate”.