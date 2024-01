Bilò e Menghi (Lega): "Crimini informatici, indispensabile sinergia con la Polizia Postale"

1' di lettura

15/01/2024 - Lotta al cyber crimine su tutti i fronti sul tavolo dell’incontro tra i consiglieri regionali Mirko Bilò e Anna Menghi e il nuovo dirigente della Polizia Postale e delle Comunicazioni Marche dr. Lorenzo Sabatucci tenutosi presso gli uffici del Consiglio Regionale.

Con Sabatucci, fresco di nomina ma esperto del settore, i consiglieri hanno sviscerato in primis il tema dei pericoli connessi all’uso della rete da parte dei minori.

“C’è un vero e proprio boom dei delitti informatici, dalla diffusione di false identità alla pubblicazione e condivisione di foto e video sessualmente espliciti – spiega Bilò, che per la Lega è anche responsabile del Dipartimento Antimafia e Legalità per le Marche, citando un recente rapporto della polizia criminale – È un’escalation che deve non solo farci riflettere, ma rafforzare l’azione tempestiva e puntuale che possiamo mettere in atto con il supporto sostanziale della polizia postale cui spetta anche il monitoraggio, strumento indispensabile e propedeutico ad ogni intervento che voglia dirsi efficace”.

“Il ruolo di famiglia, scuola e istituzioni è strategico nel lavoro di squadra con la polizia postale – aggiunge la consigliera Menghi – La prevenzione è la prima forma di deterrente verso qualunque crimine, ancor più quando si tratta di crimini informatici dove la vigilanza costante e fornire a ragazzi e famiglie adeguati strumenti di riconoscimento del rischio è fondamentale”.

Bilò e Menghi, nell’augurare buon lavoro al nuovo dirigente Sabatucci, hanno rinnovato impegno e disponibilità a proporre e realizzare programmi e interventi condivisi attivando la sinergia di filiera con l’assessore Saltamartini e la presidente del Corecom Grucci, già dirigente della polizia postale.