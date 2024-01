Monsano: scontro tra due moto, 4 feriti

1' di lettura

14/01/2024 - I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 11:00 circa a Monsano per un incidente stradale con due moto e quattro le persone coinvolte.

Il fatto è avvenuto all’incrocio tra via Marche e via Breccia, all'altezza del Mercatone Uno. La squadra dei vigili del fuoco ha collaborato con il personale sanitario per assistere le persone a terra e ha messo in sicurezza le moto coinvolte. Sul posto il 118, anche con eliambulanza, e Carabinieri.



Le persone ferite sono quattro: una coppia residente a Senigallia e una coppia residente ad Ancona, che viaggiavano rispettivamente in sella ad una Honda e una Bmw.