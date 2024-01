Civitanova: Il fotografo Renato Monteverde trovato mummificato nella sua casa inagibile, martedì l'autopsia

2' di lettura

14/01/2024 - Si terrà martedì 16 gennaio l’autopsia sul corpo di Renato Monteverde, il 76enne trovato mummificato venerdì pomeriggio nella sua abitazione inagibile in piazza Garibaldi, a Civitanova Alta.

L’esame potrà chiarire le cause del decesso dell’uomo che, secondo quanto accertato dal medico legale, risalirebbe a 5 o 6 mesi fa. L'autopsia sarà eseguita presso l’obitorio dell’ospedale di Civitanova.

Da mesi familiari e amici non avevano più sue notizie e, dopo la denuncia di scomparsa, i carabinieri hanno avviato le ricerche. Nel tentativo di trovare l'anziano, per non escludere nessuna pista, hanno disposto un sopralluogo nella sua vecchia casa nel primo pomeriggio di venerdì. Si tratta di uno stabile dichiarato inagibile dall'ufficio tecnico del comune di Civitanova Marche a seguito del sisma, in pratica quasi un rudere.

I militari, insieme ai vigili del fuoco che hanno effettuato l’apertura della porta, si sono recati nell’immobile della Città Alta e hanno fatto la tragica scoperta. Renato Monteverde giaceva riverso sul pavimento accanto al letto, il che fa pensare che sia stato vittima di un malore. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione.

L'uomo tornava spesso nella sua vecchia dimora benché fosse domiciliato a Castel di Lama, a casa della sorella. Da lì spesso si allontanava ed era difficile stabilire dove decidesse di trascorrere il suo tempo, molto del quale però lo vedeva tornare nella sua città d'origine.

Era una persona conosciuta in città, dalla vita eccentrica e avventurosa: è stato uno dei primi fotografi, allievo del grande Pennesi.

Aveva aperto un negozio a Civitanova Alta e in Corso Vittorio Emanuele. Chi lo ha conosciuto lo descrive come un tipo molto originale, un talento nella fotografia ma anche nella cucina.

I funerali verranno disposti subito dopo la conclusione dell’esame autoptico.