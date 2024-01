Ancona: Cambio di programma per la fiction con Raoul Bova girata ad Ancona: ecco quando andrà in onda

2' di lettura

14/01/2024 - Nuovo cambio di programmazione per la fiction con protagonista Raoul Bova “I Fantastici 5” girata ad Ancona.

La partenza della serie targata Lux Vide è stata annunciata da Canale 5 con tanto di pubblicità in onda fino a poco tempo fa, con raddoppio martedì 16 e mercoledì 17 gennaio per i primi due episodi, ma non sarà così.

Infatti la prima puntata sarà trasmessa direttamente mercoledì 17, sempre in prima serata, come inizialmente previsto. Nessun doppio appuntamento settimanale, dunque. Martedì 16 su Canale 5 verrà mandato in onda in prima visione il film Top Gun: Maverick. Il motivo sarebbe rappresentato dalla scelta di Rai 1 di cambiare il film in programma martedì: non più Aline – La voce dell’amore sulla vita di Celine Dion, ma I fratelli De Filippo di Sergio Rubini. Trasmesso in prima visione il 30 dicembre 2021 su Rai 1, il “film-evento” fu visto da quasi 4 milioni di spettatori (20.3% di share).

“I Fantastici 5” sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Al centro della storia, Riccardo, ex allenatore olimpico, che accetta la nuova sfida di allenare per gli Europei dei campioni paralimpici. Si trasferisce quindi ad Ancona insiemealle figlie, con cui ha un rapporto conflittuale.

Le riprese sono iniziate l’11 aprile ad Ancona e per diverse settimane il capoluogo dorico e altri luoghi iconici della regione hanno fatto da sfondo alla nuova produzione firmata Lux Vide, in collaborazione con Marche Film Commission, Fondazione Marche Cultura e i Comuni di Ancona, Numana e Ascoli Piceno. Ben 300 le comparse marchigiane impiegate nelle riprese.

Dunque bisognerà attendere ancora qualche giorno per ammirare in tv le bellezze della provincia di Ancona con molteplici location, indoor e outdoor, fra le quali spiccano il Passetto, la Cattedrale di San Ciriaco, Portonovo e il Palaindoor, location principale della serie, dove si allena regolarmente Gianmarco Tamberi. Il set non è stato allestito solo nel capoluogo ma anche in luoghi altrettanto significativi del territorio regionale come Numana e Ascoli Piceno, nel cuore della città picena e nella storica caffetteria Meletti.