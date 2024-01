Civitanova: Trovato mummificato nella sua casa inagibile il fotografo Renato Monteverde

1' di lettura

12/01/2024 - I familiari ne avevano denunciato la scomparsa solo una settimana fa ma lui era morto da 5 o 6 mesi, tragico rinvenimento a Civitanova.

Renato Monteverde, di 76 anni, è stato ritrovato senza vita nell'abitazione in cui viveva prima del terremoto in piazza Giuseppe Garibaldi, ora inagibile. Secondo quanto accertato dal medico legale il decesso risalirebbe a 5 o 6 mesi fa ma la sorella e la nipote ne avevano denunciato la scomparsa soltanto una settimana fa circa.

Era una persona molto conosciuta in città, dalla vita eccentrica e avventurosa: è stato uno dei primi fotografi, allievo del grande Pennesi.

I carabinieri nel tentativo di trovare l'uomo, per non escludere nessuna pista, hanno disposto un sopralluogo nella sua vecchia casa intorno alle 14.45 di oggi (12 gennaio). Si tratta di uno stabile dichiarato inagibile dall'ufficio tecnico del comune di Civitanova Marche a seguito del sisma, in pratica quasi un rudere.

I vigili del fuoco hanno aperto la porta dell'abitazione e al suo interno hanno trovato il corpo dell'uomo, sulla sua poltrona, in avanzato stato di decomposizione. Le cause della morte restano ancora ignote.