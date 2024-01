Latini (Lega): "Supplenze brevi, promessa mantenuta. Avviata la procedura di pagamento"

1' di lettura

11/01/2024 - Pagamento supplenze brevi, promessa mantenuta. Come annunciato, grazie alla sinergia e alla stretta collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il MEF, entrambi a guida Lega, mercoledì 10 gennaio NoiPA ha avviato la procedura di emissione straordinaria rendendo così disponibile il pagamento delle supplenze brevi ancora pendenti per un volume finanziario pari a circa 300 milioni di euro.

L'esigibilità dei pagamenti sarà a partire dal 18 gennaio e riguarderà tutti i ratei pregressi del 2023, compresi gli emolumenti del mese di dicembre che sono stati autorizzati dalle scuole. Per risolvere definitivamente il problema della regolarità temporale dei pagamenti, che in passato ha persino evidenziato ritardi ancora maggiori di quelli registrati in questi mesi, il Ministero è impegnato a elaborare una soluzione strutturale seguito alle numerose interlocuzioni avvenute nei mesi scorsi con il Ministero dell'Economia e NoiPA".

Così l’on. Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione Cultura e Istruzione della Camera dei Deputati e segretario della Lega Marche