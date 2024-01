Civitanova: Serata finale del Premio Carlo Gargioni, ospite la cantautrice Grazia Di Michele

1' di lettura

11/01/2024 - È in programma sabato alle 21, al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta, la serata finale del Premio Carlo Gargioni dedicato al compianto musicista maceratese.

La settima edizione del premio avrà, come sempre, quattro categorie in gara: Colonne Sonore, Musica d'Autore, Jazz e Pop/Rock. Per ogni categoria si esibiranno gli artisti che hanno superato la selezione iniziale e le semifinali di dicembre. Una giuria di qualità decreterà il vincitore per ciascuna delle categorie.



La giuria sarà composta dalla cantautrice Grazia Di Michele, che sarà anche ospite della serata con una sua performance, Eleonora Bianchini (cantante jazz e docente in conservatorio), Emilio Munda (produttore discografico) Andrea Mei (produttore discografico e musicista) Massimo Manzi (batterista jazz di fama mondiale), Gaetano Marinelli (cantautore e produttore), Michele Fofi (Civitanova Film Festival) e Kristian Sensini (compositore di colonne sonore).



La serata abbraccerà anche il mondo della ricerca e sarà in favore dell'Ail (Associazione italiana lotta contro le leucemie linfomi e mieloma). A tal proposito interverranno i dottori Riccardo Centurioni e Francesco Alesiani. L'organizzazione del Premio Carlo Gargioni è a cura dell'associazione Diesis Music e vede la direzione artistica di Massimo Saccutelli. La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Comune di Civitanova Marche. Ingresso gratuito. Inizio alle 21.