Urbino: Università, prorogato al 31 marzo il termine ultimo per immatricolarsi

10/01/2024 - L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo proroga al 31 marzo 2024 il termine ultimo per le immatricolazioni all’anno accademico 2023/2024.

Le delibere approvate a fine dicembre dagli organi di Ateneo hanno l’obiettivo di favorire la prima iscrizione ai corsi di laurea triennale, magistrale biennale e a ciclo unico e di andare incontro alle esigenze degli studenti. Pur restando identiche le modalità per immatricolarsi, secondo la procedura indicata nella sezione Immatricolazione e iscrizioni del portale di Ateneo (uniurb.it), si estenderà dunque il tempo utile per finalizzare l’operazione.



L’iniziativa si affianca inoltre alla possibilità per le dipendenti e i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di fruire di agevolazioni economiche e di frequenza per l'accesso ad alcuni corsi di studio nell’anno accademico 2023/2024 (vedi l’elenco su https://www.uniurb.it/studiaconnoi/futuri-studenti/corsi-di-studio/pa-110-e-lode). In questo caso si tratta di un misura riferita al protocollo di intesa sottoscritto da Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e Ministero della Pubblica Amministrazione allo scopo di migliorare in termini di efficienza e di efficacia le PA tramite il rafforzamento delle competenze del capitale umano.



I corsi per i quali è valida la proroga al 31 marzo 2024 sono i seguenti, reperibili anche sul portale UniUrb:



● Economia e Management (L-18)

● Geologia per la Sostenibilità Ambientale (L-34)

● Informatica - Scienza e Tecnologia (L-31)

● Informazione, Media, Pubblicità (L-20)

● Lingue e culture moderne (L-11)

● Scienza della Nutrizione (L-29)

● Scienze Biologiche (L-13)

● Scienze dell’Educazione (L-19)

● Scienze Giuridiche per la Consulenza del Lavoro e la Sicurezza Pubblica e Privata (L-14)

● Scienze motorie, sportive e della salute (L-22)

● Scienze Politiche, Economiche e del Governo (L-36)

● Scienze Umanistiche. Discipline Letterarie, Artistiche e Filosofiche (L-10)

● Sociologia e Servizio Sociale (L-39, L-40)

● Biologia della Nutrizione (LM-6)

● Biotecnologie mediche per la diagnostica e la terapia (LM-9)

● Comunicazione e Pubblicità per le Organizzazioni (LM-59)

● Economia, Management e Finanza (LM-77)

● Filosofia dell’Informazione. Teoria e Gestione della Conoscenza (LM-78)

● Geologia Ambientale e Gestione del Territorio (LM- 74)

● Gestione delle politiche dei servizi sociali e multiculturalità (LM-87)

● Informatica e Innovazione Digitale (LM-18)

● Lettere Classiche e Moderne (LM-14, LM-15)

● Lingue Moderne e Interculturalità (LM-37)

● Marketing e Comunicazione per le Aziende (LM-77)

● Pedagogia (LM-85)

● Politica Società Economia Internazionali (LM-62)

● Storia dell’Arte (LM-89)

● Chimica e tecnologia farmaceutiche (LM-13)

● Giurisprudenza (LMG-01).